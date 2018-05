Giorgetti | non stiamo trattando con M5S ma spazi ci sono

Di Maio : «Decreto per votare a giugno» Giorgetti : «Non vogliono fare il governo» : «Il colpo di scena ora potrebbe essere che si mettano tutti d’accordo contro di noi. Sarebbe verosimile, magari era lì che volevano arrivare...»

Governo - Giorgetti : 'Di Maio non conta un c...? Battuta smentita dall'incontro Lega-M5S' : 'Di Maio non conta più un c...', così il capogruppo alla Camera della Lega Giancarlo Giorgetti aveva risposto al capo politico M5S che aveva...

Giorgetti asfalta Di Maio : "Non conta più un c...". Ma Salvini : "Era solo una battuta" : 'Di Maio non conta più un c..., il leader incaricato sarà Matteo Salvini '. Così il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti, interpellato dai cronisti a Montecitorio risponde a chi gli ...

Luigi Di Maio - Giancarlo Giorgetti lo umilia : 'Non conta più un caz***' : ' Luigi Di Maio non conta più un c..., il leader incaricato sarà' Matteo Salvini . Così il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti interpellato dai cronisti a Montecitorio risponde a ...

Giancarlo Giorgetti - braccio destro di Salvini : "Di Maio non conta più un c..." : "Di Maio non conta più un cazzo. L'incarico l'avrà Salvini". Così Giancarlo Giorgetti, alla Camera con Matteo Salvini, lasciando il ristorante per andare ai gruppi. Al cronista che gli chiede se il quirinale sia d'accordo con un incarico al buio, Giorgetti risponde: "Accenderemo la luce".

Pd - Guerini : “Non è in discussione la fiducia a Martina. Appoggio a governo Giorgetti? Ipotesi strampalata - non esiste” : “Il documento? Un contributo per trovare l’unità nel partito, che non significa azzerare il dibattito interno”. Lo ha detto Lorenzo Guerini, a poche ore dall’inizio della direzione Pd e all’indomani della diffusione del documento dei renziani “contro la conta interna”. “Ipotesi Appoggio esterno a governo guidato da Giorgetti? È talmente strampalata che non esiste” L'articolo Pd, Guerini: ...

La scelta di Matteo Salvini per non bruciare Giorgetti - furia di Silvio Berlusconi : La presidenza della Commissione speciale a Montecitorio Matteo Salvini , a sorpresa, è stata assegnata a Nicola Molteni. Segno non solo che il leader della Lega si muove in maniera autonoma rispetto ...

Giorgetti : Lega non parteciperà a governo istituzionale : Roma, 8 apr. , askanews, 'E' difficile immaginare un governo con personaggi non votati da nessuno, i governi tecnici sono stati bocciati dagli italiani, quindi la Lega non ci sarà'. Così Giancarlo ...

Giorgetti : Di Maio non può chiedere tradimenti a noi o al Pd : Roma, 4 apr. , askanews, La Lega non tradirà l'alleanza con il centrodestra, è disponibile a un confronto sul programma con M5s ma a patto che non si chiedano 'tradimenti'. Lo ha detto Giancarlo ...

Governo - Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) : “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un nome sbagliato” : Il neo eletto vice presidente del Senato Ignazio La Russa interviene a L’aria che tira (La7) sulle possibili mosse della Lega per il conferimento dell’incarico di Governo al Centrodestra: “Un mezzo passo indietro di Salvini è possibile, magari per proporre un altro nome della Lega come premier” L'articolo Governo, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia): “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un ...

Caccia all'esecutivo che non c'è : si fa largo la sagoma di Giorgetti : Quando nel Palazzo la confusione è grande, per orientarsi in quel labirinto delle trattative per la formazione di uno dei governi più difficili della storia della Repubblica, bisogna cercare qualche aneddoto in luoghi estranei alla politica. Vincenzo Scotti, ex ministro democristiano è il fondatore di quella specie di think tank del grillismo di governo che è l'università Link. Da lì provengono molti dei ministri presenti nella lista ...

Parlamento : Giorgetti - Romani? Non è detto ma alleanza forte (2) : (AdnKronos) – Quanto all’andamento del voto alla Camera “la terza votazione” che si farà già oggi, osserva Giorgetti, non è dirimente: “Tanto finchè non si sblocca al Senato, non si sblocca neanche qua. Domani” alla terza votazione “al Senato escono i nomi del ballottaggio” ma “qui la votazione decisiva sarà la quinta. Purtroppo noi domattina il presidente non lo facciamo. Lo faremo domani ...