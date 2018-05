Giorgetti a Silvio | passo indietro Gelmini | Proposta irricevibile

Lega - Giancarlo Giorgetti : 'Se Forza Italia e Silvio Berlusconi danno la fiducia al governo di Mattarella - l'alleanza finisce qui' : Centrodestra sempre più vicino all'esplosione. La Lega, infatti, va in pressing su Forza Italia per tentare in extremis un accordo col M5s e, dunque, evitare il ritorno alle urne già in estate, a ...

Offerta di Di Maio a Salvini E' Giorgetti il premier "terzo" Appoggio esterno di Silvio. Inside : Sì a un premier terzo. Non un tecnico, ma un nome politico che sia un punto di caduta delle esigenze del Movimento 5 stelle e della Lega. Non fa nomi, non mette in campo ipotesi sLuigi Di Maio. Su RaiTre spiega che "è l'ultimo dei problemi se si tratta di un nome nostro o di uno loro". È un "sediamoci al tavolo a trattare". Segui su affaritaliani.it

Maroni silura Salvini e Giorgetti : "Gentiloni bis e legge elettorale" E si autocandida (con Silvio) : Oggi è partito un bel siluro dal Corriere della Sera: mittente Roberto Maroni e destinatario Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. L’ex governatore della Lombardia ha fatto un endorsement per un Gentiloni 2 a termine con lo scopo di fare una legge elettorale con doppio turno e premio di maggioranza al partito (e questo favorirebbe di fatto Grillo) e non alla coalizione, con voto ad ottobre Segui su affaritaliani.it

Giancarlo Giorgetti furioso con Silvio Berlusconi : 'Parla solo per orgoglio personale' : E' durata una mezz'ora l'apparente, ritrovata coesione del centrodestra , coi tre leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia assieme sul palco dopo aver incontrato Mattarella. Tanto c'è voluto ...

Consultazioni : Di Maio “no Berlusconi” - Salvini “noi al Governo”/ Lega con M5s? Giorgetti “Silvio inopportuno” : Diretta Consultazioni per il Governo: Salvini a Mattarella, "Centrodestra unito, basta veti da M5s, faccia atto di responsabilità". Di Maio, "mai con Berlusconi, accordo con Lega o Pd"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:00:00 GMT)