Giappone-Cina | verso l' istituzione di un consiglio per la nuova Via della seta

Giappone - visita premier Cina Li Keqiang : 6.07 Il premier cinese, Li Keqiang, in Giappone per una visita di 4 giorni, a partire da oggi, per il vertice trilaterale che include la Corea del Sud. E' la prima visita di un premier cinese in Giappone dal maggio 2011. Li Keqiang avrà inoltre una serie di incontri con l'omologo nipponico, Shinzo Abe. Il trilaterale con Abe e il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, è previsto domani. Al centro, la denuclearizzazione della penisola coreana e ...

Filippine - 21esima conferenza dei ministri delle Finanze e governatori delle banche centrali di ASEAN - Cina - Giappone - Corea del Sud : Il Paese continuerà a applicare una politica finanziaria positiva persistendo nella linea principale della riforma del lato dell'offerta, accelerando la ristrutturazione e combinandola con '...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della sesta giornata. Cina-Giappone sarà la finale femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 54 incontri nella sesta giornata di gare in tutte i sei tabelloni, con le semifinali della Championships Division femminile, che hanno designato Cina e Giappone quali finaliste. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Quarti di finale Cina-Austria 3-0 Corea del Sud-Giappone 3-1 Svezia-Inghilterra ...

Atletica - Mondiali marcia a squadre 2018 : l’Italia si affida a Palmisano e Giorgi. Gonzalez sfida la Cina - Giappone top tra gli uomini : Nel weekend del 5-6 maggio si disputeranno a Taicang (Cina) i Mondiali a squadre di marcia. L’Italia punta soprattutto sulla gara femminile per poter dire la sua, di seguito le quattro gare in programma (seniores) ai raggi X. 20 CHILOMETRI (FEMMINILE) – La messicana Maria Guadalupe Gonzalez torna a Taicang, dove ha debuttato a livello internazionale quattro anni fa, per difendere il titolo conquistato due stagioni fa. La ...

Muore a 117 anni - cucina Giapponese elisir di lunga vita? : La persona più vecchia al mondo purtroppo si è spenta, portando con sé oltre un secolo di vita. Nabi Tajima lascia i propri cari a 117 anni. Suscita abbastanza stupore il pensiero di una donna che è nata nel 1900. Per l'esattezza la piccola Nabi vide la luce il 4 Agosto. Per fare un paragone con una data storica che tutti abbiamo ben fissata nell'album dei ricordi, possiamo parlare del bombardamento atomico di Hiroshima. Sebbene per quasi tutti ...

Nord Corea - stop ai test missilistici : le reazioni di Cina e Giappone : Probabilmente è un passo avanti verso la pace, oppure una strategia. Sta di fatto che il dittatore Nord-Coreano Kim Jong-un ha annunciato alla nazione e a tutto il mondo che vuole sinceramente porre fine ai test missilistici che negli ultimi mesi hanno spaventato il mondo. Questo perché Kim vorrebbe concentrare le sue energie allo sviluppo economico della Corea del Nord. Sembra che il clima da guerra fredda si sia 'intiepidito', ma non tutti ...

Partono a Tokyo i primi negoziati economici tra Cina e Giappone. Non succedeva dal 2009 : 'Condividiamo il riconoscimento del fatto che portare avanti una guerra commerciale avrà un enorme impatto sulla prosperità dell'economia globale', ha dichiarato il ministro degli Esteri giapponese, ...

Dopo Cina - Giappone - Stati Uniti e Messico - anche la nazionale di calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 : Il giornale brasiliano Globo Esporte ha scritto che fra le nazionali di calcio invitate a partecipare alla prossima Coppa America, il torneo continentale sudAmericano, ci sarà anche il Qatar. La notizia è stata confermata da Ivan Bravo, direttore dell’accademia calcistica The post Dopo Cina, Giappone, Stati Uniti e Messico, anche la nazionale di calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 appeared first on Il Post.

Dimon a Trump : il piano in 5 punti per gestire la Cina insieme a Ue e Giappone : ... sostenendo che è "possibile" e "preferibile" avere relazioni commerciali migliori con la seconda economia al mondo. Sulla scia delle azioni "unilaterali" minacciate dal presidente americano Donald ...

Nomisma : in 5 anni export vino ok in Russia Cina Giappone Usa : Roma, 27 mar. , askanews, Stazionarie Germania e Regno Unito, dove incidono negativamente età media e Brexit. In leggera crescita il Giappone, grazie all'imminene accordo di libero scambio. Un ...

Giappone : al via il secondo incontro dei ministri dell'Istruzione Cina-Giappone-Corea del Sud : ... che ha visto la partecipazione del ministro cinese dell'Istruzione Chen Baosheng, il ministro Giapponese della Scienza e della Tecnologia Yoshimasa Hayashi e il vice primo ministro e ministro della ...