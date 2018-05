Gian Marco Centinaio | ' Se Mattarella sciogliesse le Camere oggi andremmo a votare l' 8

VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 28 aprile : Gianmarco Tognazzi e il ricordo del padre Ugo : VERISSIMO torna in onda oggi, sabato 28 aprile, su canale 5: Silvia Toffanin intervista rupert Everett, Giovanni Allevi, Patty Pravo, Gianmarco Tognazzi e Valeria Graci.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 17:23:00 GMT)

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini festegGiano gli 80 anni di Nino Benvenuti : Questo pomeriggio, giovedì 26 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:12:00 GMT)

ArtiGianato - boxe e giri in bici Riprende la Fiera di San Marco : Nel suo intervento prima del taglio del nastro, il presidente della Provincia Antonio Pastorello ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per accompagnare lo sviluppo dell'economia locale ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Le sensazioni sono tornate buone. Ma non voglio rischiare : rientrerò senza fretta” : “sono stati due mesi perfetti. Il dolore per la botta alla caviglia è scomparso, fisicamente ero già a posto ma ho finalizzato la tecnica“. Così Gianmarco Tamberi ha aperto un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Gimbo si trova a Belek, in Turchia, dove si sta allenando dal 9 aprile in compagnia di Alessia Trost in vista della stagione estiva. “Nessuna soluzione è logisticamente migliore di questa. Le ...

Programmi TV di stasera - sabato 21 aprile 2018. Al Saturday Night Live Ambra Angiolini - Alex Britti - Lodovica Comello - Federica Pellegrini - Alvaro Soler e Gianmarco Tognazzi : Saturday Night Live Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Ballando con le stelle torna con una puntata speciale nella quale i vip protagonisti della “staffetta del ripescaggio” potranno mettersi nuovamente in gioco. Anche per le coppie in gara sarà una serata ricca di sfide, ma anche di prove a sorpresa. Le esibizioni saranno sottoposte alla temutissima valutazione della Giuria in studio composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan ...

Silvio Berlusconi - il leghista Gian Marco centinaio : 'Ora basta con questi giochini - noi vogliamo governare' : 'Il passo laterale di Berlusconi che stiamo chiedendo è quello di non provocare. Lo abbiamo visto tutti cosa ha fatto dopo il secondo giro delle consultazioni mentre parlava Matteo Salvini'. Lo ha ...

Parla Marina Conte - la madre di Marco Vannini : "Mio figlio è in un fornetto al cimitero - loro sono a spasso e stanno festegGiando" : È arrabbiata, delusa, quasi senza speranza. Alla lettura della condanna a 14 anni di carcere nei confronti di Antonio Ciontoli e della sua famiglia per la morte di suo figlio Marco Vannini, il 19 maggio del 2015, Marina Conte ha urlato "vergogna, assassini!". Oggi ha Parlato al Messaggero, in un'intervista a firma di Alessia Marani."Mio figlio è in un fornetto al cimitero, loro se ne stanno a spasso e staranno pure festeggiando. ...

Casalecchio. Giancarlo Fabbri morto in un incidente a Sasso Marconi : Tragico sinistro stradale a Sasso Marconi. Giancarlo Fabbri, 77 anni di Casalecchio, è morto nei pressi di Pontecchio Marconi. Sul posto sono

MARCO VANNINI/ Omicidio Ladispoli - ultime notizie : la mamma - "Ciontoli ci oltragGiano" (Chi l'ha visto?) : MARCO VANNINI: il 18 aprile potrebbe arrivare la prima sentenza sulla morte del giovane di Ladispoli morto il 17 maggio 2015 mentre si trovava a casa della famiglia Ciontoli, dalla fidanzata(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 07:44:00 GMT)

Moto3 - GP Argentina 2018 : risultato e classifica gara. Domina Marco Bezzecchi! Sul podio anche Fabio Di Giannantonio : La gara di Moto3 del GP di Argentina ha parlato decisamente italiano. Marco Bezzecchi ha Dominato sul circuito di Termas de Río Hondo, vincendo d’autorità la sua prima gara in carriera. Sul podio con lui lo spagnolo Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) e Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3), secondo e terzo al termine di una lotta durata sin dal primo giro. A regnare, però, è stato ancora una volta il meteo, come già per tutto il ...

Gianmarco Frediani diplomato 'chef' alla scuola di Gualtiero Marchesi : ... merita una citazione il genovese di origini triestine Pietro Mombelloni: classe 1991, con una formazione liceale e una laurea in Economia. Mombelloni in ALMA ha frequentato il propedeutico Corso ...

Atletica - il futuro di Gianmarco Tamberi da dopo Bolt : tra assegni e grandi sponsor. Il papà : “Pronto a tornare - volerà in alto” : Gianmaco Tamberi è sicuramente l’uomo simbolo dell’Atletica italiana, Campione del Mondo Indoor e Campione d’Europa nel 2016 che sta affrontando un periodo difficile a causa dell’infortunio. Nel frattempo, però, la sua immagine continua a decollare: Puma lo ha scelto per il dopo Bolt, Bridgestone lo ha voluto per una campagna verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, BMW gli ha regalato una M3 da 330 cavalli. assegni a sei zeri ...

Gianmarco Pozzecco/ Nuovo allenatore Fortitudo Bologna : sostituisce Matteo Boniciolli : Gianmarco Pozzecco Nuovo allenatore della Fortitudo Bologna: annuncio ufficiale da parte della società emiliana, la Mosca Atomica sostituisce Matteo Boniciolli che si è dimesso(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Basket - Gianmarco Pozzecco torna in panchina! Sarà l’allenatore della Fortitudo Bologna : Gianmarco Pozzecco è pronto per tornare in panchina! Il leggendario Poz, infatti, ha firmato un contratto biennale con la Fortitudo Bologna, la squadra per cui aveva giocato dal 2002 al 2005. L’ex play sostituirà coach Matteo Boniciolli che ha deciso di rinunciare all’incarico per motivi di salute. Il 45enne eredita una squadra che si trova in seconda posizione nel girone Est della Serie A2: la Effe è a due soli punti dalla capolista ...