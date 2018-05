Blastingnews

: Dopo il tiramisù, arriva la polemica sulla pizza. L'impatto di qualsiasi azione di Aida sul gruppo è devastante.… - GrandeFratello : Dopo il tiramisù, arriva la polemica sulla pizza. L'impatto di qualsiasi azione di Aida sul gruppo è devastante.… - granato_serena : RT @granato_serena: Gf15: il gruppo invoca l'eliminazione di Aida e 'Adios Favoloso' diventa trend - AnaDono_ : RT @GrandeFratello: Dopo il tiramisù, arriva la polemica sulla pizza. L'impatto di qualsiasi azione di Aida sul gruppo è devastante. #GF15… -

(Di martedì 8 maggio 2018) A poche ore dall'attesa messa in onda della quarta puntata del 'Grande Fratello 15', sembra che non si parli d'altro. Nel corso del nuovo daytime settimanale, ildi gieffini ha esplicitamente fatto appello al pubblico, chiedendo l'diNizar dal reality-show, e la risposta del popolo degli internauti non si è fatta attendere. '' e il flop dell'hashtag '': la guerra online tra i fandom ha inizio Questo martedì va in onda la nuova diretta ufficiale del 'Grande Fratello', il reality-show più seguito dal grande pubblico italiano, giunto quest'anno alla sua quindicesima edizione consecutiva e condotto da Barbara D'Urso. La terza diretta del '' ha decretato la squalifica dal gioco di Baye Dame, a seguito della violenza fisica e morale mossa da quest'ultimo nei riguardi della spagnola, e l'di Patrizia Bonetti. Durante il nuovo ...