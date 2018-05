GF | Baye Dame torna nella Casa per scusarsi | ma fa di nuovo infuriare la d' Urso

Barbara D'Urso furiosa con Baye Dame : 'Dovevi chiedere scusa ad Aida Nizar' : Baye Dame entra nella casa del Grande Fratello durante la diretta della quarta puntata con l'obiettivo di chiedere scusa ad Aida, ma qualcosa non va. Barbara D'Urso è furiosa. Baye varca la porta ...

Baye Dame spara a zero su Aida dopo la squalifica : 'È mentalmente instabile' : Baye Dame, squalificato dal Grande Fratello per aver avuto un furioso litigio con Aida Nizar, è ritornato sull'argomento, sparando a zero sulla donna in un'intervista per il settimanale Nuovo Tv. Il giovane, che in televisione ha dichiarato di aver sempre rispettato le donne, ha affermato che Aida indosserebbe una maschera e sarebbe, a suo avviso, una giocatrice falsa. Baye ha lamentato il fatto che l'attrice iberica non sia stata squalificata, ...

Grande Fratello 15 - Barbara d'Urso contro Baye Dame "Mi hai nuovamente deluso" (video) : Poteva essere la serata del riscatto per Baye Dame, il concorrente squalificato dalla casa del Grande Fratello in seguito all'aggressione che il giovane italo/senegalese ha avuto nei confronti della spagnola, così è stato, ma in parte. In partenza della quarta puntatadel reality show di Canale5 gli è stato concesso un confronto con i ragazzi ancora reclusi (e freezzati) per chiedere scusa a chi è stato male subito dopo i fatti di poco più ...

Barbara d’Urso rimprovera Baye Dame : “Mi hai delusa” : Grande Fratello: Barbara d’Urso contro Baye Dame E’ appena iniziata la quarta puntata del GF 15 e c’è già stato un duro scontro, che ha lasciato i tantissimi telespettatori davvero senza parole. Cosa è successo? Allo squalificato Baye Dame è stata data l’opportunità di scusarsi con tutti gli inquilini della casa più spiata dagli italiani per aver avuto la scorsa settimana un atteggiamento deplorevole nei confronti di Aida ...

Grande Fratello 2018 - Baye Dame torna in casa ma non chiede scusa ad Aida. Barbara D’Urso sbotta – Video : GF15 - Baye Dame torna in casa Scintille nella quarta puntata del Grande Fratello 2018 (qui la diretta minuto per minuto). Dopo l’espulsione della settimana scorsa, Baye Dame è tornato in casa per salutare gli altri ragazzi scatenando la furia della conduttrice Barbara D’Urso: “Sono senza parole“. Ecco cosa è successo. Il ragazzo è entrato mentre gli altri erano freezati. Lucia Orlando è subito scoppiata a piangere, e lui ...

Barbara D’Urso lite in diretta con Baye Dame/ “Basta! Mi hai deluso ancora!” ( Grande Fratello 2018) : Barbara d'Urso, una nuova possibilità per Baye Dame Dia che torna in televisione e ha l'opportunità di chiarire quanto accaduto con la showgirl spagnola Aida Nizar. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:05:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Barbara d'Urso contro Baye Dame "Mi hai nuovamente deluso" : Poteva essere la serata del riscatto per Baye Dame, il concorrente squalificato dalla Grande Fratello in seguito all'aggressione che il giovane italo/senegalese ha avuto nei confronti della spagnola, così è stato, ma in parte. In partenza della quarta puntatadel reality show di Canale5 gli è stato concesso un confronto con i ragazzi ancora reclusi (e freezzati) per chiedere scusa a chi è stato male subito dopo i fatti di poco più di una ...

GF news - Baye Dame non chiede scusa a Aida : Barbara d’Urso furiosa : Grande Fratello news, Baye Dame: Barbara d’Urso contro l’ex gieffino, niente scuse a Aida Nizar Barbara d’Urso e tutti gli autori del Grande Fratello 2018 hanno dato allo squalificato di questa edizione l’opportunità di entrare in Casa. La nuova puntata del reality-show in onda su Canale 5 è infatti partita col botto. Baye Dame è […] L'articolo GF news, Baye Dame non chiede scusa a Aida: Barbara d’Urso furiosa ...

Baye Dame Dia ritorna al GF 15 - la conduttrice lo attacca : Baye Dame Dia ha avuto la possibilità di rientrare al GF 15 per salutare gli amici. I concorrenti sono rimasti infatti molto scossi della sua eliminazione. Il momento felice per il gieffino si è trasformato però in un nuovo attacco nei confronti dell’italo-nigeriano. Questa volta è la conduttrice del GF 15 a manifestare la sua forte delusione per il comportamento di Baye Dame Dia. Baye Dame Dia, scuse agli amici del GF 15: Barbara ...

Baye Dame Dia non si scusa con Aida Nizar/ Barbara D'Urso furiosa! (Grande Fratello 2018) : Baye Dame Dia, stasera ospite in studio il concorrente eliminato dal reality show tornerà a parlare in collegamento con la casa con Aida Nizar? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:50:00 GMT)

Grande Fratello : Baye Dame rientra nella casa. La decisione [DIRETTA] : Questa sera, a partire dalle 21.10 in onda la quinta puntata del Grande Fratello. La conduttrice Barbara D'Urso ha già annunciato a Pomeriggio Cinque che la puntata sarà ricca di sorprese. Attesissimo è l'entrata di Rodrigo Alves, il Ken Umano, con il maggior numero di operazione al mondo per assomigliare a una bambola. Per lui un'ingresso sorprendente. Ma non sarà un concorrente come gli altri, perché l'uomo resterà nella casa solo per 24 ore. ...

Grande Fratello anticipazioni : Baye Dame torna nella Casa : Baye Dame torna al Grande Fratello: l’annuncio di Barbara d’Urso Baye Dame e il Grande Fratello? Una storia non ancora finita. Dopo la squalifica della settimana scorsa, il ragazzo senegalese rientrerà nella Casa di Cinecittà. Dove, molto probabilmente, avrà un chiarimento con Aida Nizar. A farlo sapere è stata Barbara d’Urso al termine dell’ultima puntata […] L'articolo Grande Fratello anticipazioni: Baye Dame ...

Baye Dame ancora contro Aida Nizar : “Non credo sia stabile mentalmente” : Grande Fratello: nuove dichiarazioni di Baye Dame contro Aida Nizar Baye Dame del Grande Fratello è pentito per il comportamento aggressivo avuto ai danni di Aida Nizar ma continua ad attaccare la spagnola. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, l’ex gieffino ha riservato parole forti alla Nizar, definendola una giocatrice falsa, che indossa una […] L'articolo Baye Dame ancora contro Aida Nizar: “Non ...

Grande Fratello 15 : Rodrigo Alves non è un concorrente - Baye Dame rientra in Casa? : Grande Fratello 15: Rodrigo Alves il “ken umano” non sarà un concorrente del Reality. Benchè “nostra signora delle faccette” Barbara D’Urso, lo ha annunciato in Grande stile, come solo lei sa fare, a Domenica Live, pare che Rodrigo non entrerà in Casa come nuovo gieffino, vi rimarrà semplicemente 24ore. Grande Fratello 15: alcune indiscrezioni rivelano che Rodrigo Alves non sarà un concorrente Insomma il popolo del web non è che fosse molto ...