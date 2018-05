GF 15 | Aida Nizar | la scommessa su Luigi Favoloso e Nina Moric

Grande Fratello - le anticipazioni sulla puntata del 6 maggio : Aida Nizar ha le ore contate : Le indiscrezioni dai social gettano un'ombra oscura sul Grande Fratello di Barbara D'Urso poco prima della diretta su Canale 5. Le voci sui social vogliono la spagnola Aida Nizar vicina all'uscita ...

Aida Nizar - FURTO AL SUPERMERCATO? / Video - la bufala a Matrix : questa sera confronti infuocati per lei : Accusata di aver rubato in un supermercato, AIDA NIZAR si è difesa presentando lo scontrino degli acquisti. I suoi avvocati hanno inoltre presentato una denuncia per...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:30:00 GMT)

Baye Dame ancora contro Aida Nizar : “Non credo sia stabile mentalmente” : Grande Fratello: nuove dichiarazioni di Baye Dame contro Aida Nizar Baye Dame del Grande Fratello è pentito per il comportamento aggressivo avuto ai danni di Aida Nizar ma continua ad attaccare la spagnola. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, l’ex gieffino ha riservato parole forti alla Nizar, definendola una giocatrice falsa, che indossa una […] L'articolo Baye Dame ancora contro Aida Nizar: “Non ...

Grande Fratello - Mariana piange - Aida Nizar la consola : 'Sono tutti cattivi e invidiosi' : Non c'è pace all'interno della casa del Grande Fratello . Nonostante la recente squalifica di Baye Dame, ogni giorno scoppiano discussioni e litigi tra i coinquilini. Aida Nizar resta la donna più ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar umiliata dal branco : cosa le impediscono di fare e cosa le urlano - tragedia umana : Ormai nella casa del Grande Fratello è assedio contro Aida Nizar , vittima del branco. Sì, lei è decisamente la concorrente meno amata dagli inquilini del reality di Barbara D'Urso . Tanto che, fuori ...

DIRETTA - Grande Fratello : Aida Nizar incontrerà Marco Ferri. Video : Oggi, martedì 8 maggio, andra' in onda la quarta puntata del Grande Fratello e come ogni settimana Barbara D'Urso, conduttrice di questa edizione, ci riserva tante sorprese. Dopo la puntata di settimana scorsa, caratterizzata principalmente dalla squalifica di Baye Dame e i relativi atti di bullismo subiti da Aida Nizar [Video], quella di stasera, molto probabilmente, sara' una messa in onda dal clima più disteso. Anche se si sono continuati a ...

DIRETTA - Grande Fratello : Aida Nizar incontrerà Marco Ferri. : Oggi, martedì 8 maggio, andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello e come ogni settimana Barbara D'Urso, conduttrice di questa edizione, ci riserva tante sorprese. Dopo la puntata di settimana scorsa, caratterizzata principalmente dalla squalifica di Baye Dame e i relativi atti di bullismo subiti da Aida Nizar, quella di stasera, molto probabilmente, sarà una messa in onda dal clima più disteso. Anche se si sono continuati a registrare ...

Aida Nizar - furto al supermercato? / Video : la bufala a Matrix - ma la gieffina esibisce lo scontrino : Accusata di aver rubato in un supermercato, Aida Nizar si è difesa presentando lo scontrino degli acquisti. I suoi avvocati hanno inoltre presentato una denuncia per...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:34:00 GMT)

Grande Fratello - l’appello contro Aida Nizar fa discutere : Grande Fratello, ancora tutti contro Aida Nizar: l’appello dei concorrenti Al Grande Fratello, i concorrenti hanno fatto un chiaro appello contro Aida Nizar. Questo gesto non è stato per nulla apprezzato dal pubblico, che vede ancora la spagnola contro tutti. Scendendo nel dettaglio, molti hanno iniziato a chiedere di fronte alle telecamere l’eliminazione di Aida […] L'articolo Grande Fratello, l’appello contro Aida Nizar ...

Alia Nizar/ Chi è? La sorella di Aida in tv per difenderla (Grande Fratello 2018) : Alia Nizar, la sorella della showgirl spagnola Aida è pronta a sbarcare in televisione per difendere la donna spesso troppo al centro delle polemiche. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:53:00 GMT)

Aida Nizar/ Litiga con Lucia Bramieri e Luigi Favoloso - ma conquista i social (Grande Fratello 2018) : Aida Nizar è senza dubbio la protagonista del Grande Fratello 15. Nonostante le continue discussioni con gli altri inquilini, la spagnola ha conquistato i social.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:20:00 GMT)

”Io so tutto”. Gf - la bomba di Angelo su Aida Nizar. Il Ken umano spiffera tutto e mette nei guai i ‘colleghi’ : “Vedrete…” : Aida Nizar ci ha messo pochissimo per farsi odiare da tutti gli inquilini della quindicesima edizione del Grande Fratello. È entrata come bulla – in Spagna ha partecipato a due edizioni del Grande Fratello e all’Isola dei famosi – ma è già bullizzata. Ha vomitato nel lavandino e quando gli altri inquilini hanno trovato la sorpresa hanno dato la colpa a Patrizia, facendola litigare col resto del gruppo. Aida, alle strette, ha ...

Simona Izzo/ Pentita di aver difeso Aida Nizar? (Grande Fratello 2018) : Simona Izzo, anche stasera si parlerà dei problemi legati alla showgirl spagnola Aida Nizar che ha portato anche alla squalifica di Baye Dame. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:45:00 GMT)

Marco Ferri confronto con Aida Nizar/ Nella casa del Grande Fratello 2018 per smentire il presunto "flirt"? : Marco Ferri questa sera entrerà Nella casa del Grande Fratello 2018 per un confronto con Aida Nizar. L'ex isolano, in particolare, chiarirà una volta per tutte le voci sulla sua presunta...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:25:00 GMT)