: Germania,incidente ferroviario: 2 morti - TelevideoRai101 : Germania,incidente ferroviario: 2 morti - CdT_Online : Incidente ferroviario in Germania, 2 morti e 14 feriti - rmc_official : #RMCNEWS #Germania: incidente ferroviario, 2 morti e 14 feriti. -

Un treno regionale passeggeri ha tamponato un treno merci in sosta, causando la morte di 2 persone e il ferimento di altre 14. L'è avvenuto nella tarda serata di ieri nella stazione di Aichach, a nord di Augsburg, in Baviera. Le cause del tamponamento non sono ancora state accertate. Le vittime sono il capotreno e un passeggero. La tratta ferroviaria tra Ingolstadt e Augsburg è stata chiusa.(Di martedì 8 maggio 2018)