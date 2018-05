Germania | torna a salire la produzione industriale

Lo spread Usa-Germania torna al 1989. Come cambiano le scelte d’investimento? : La differenza dei tassi a 10 anni espressa dalle due economie rappresentative delle aree più forti del pianeta (Usa ed Eurozona) ha raggiunto livelli considerati da più parti esagerati, a 240 punti, Come nel 1989. Un livello che sta cambiando e complicando la partita a scacchi dei gestori nelle scelte delle classi su cui puntare...

Germania - torna l'incubo attentati : furgone piomba sulla folla : torna l'incubo attentati in Germania dove un furgone è piombato sulla folla a Munster . Lo riferisce lo Spiegel online. Secondo le prime, frammentarie informazioni l'attentatore si sarebbe suicidato, ...

Germania - camion su folla : ci sono morti e feriti. Torna la paura terrorismo - la dinamica è sempre la stessa. Il racconto dei presenti è choc. Tutti i dettagli : Attentato tremendo in Germania. Torna la paura terrorismo. Un furgone si è lanciato su alcuni passanti nella città di Münster, provocando almeno tre morti e circa trenta feriti, di cui sei in pericolo di vita. Le autorità stanno trattando la situazione come un attacco terroristico. L’attentato è avvenuto nei pressi della piazza Kiepenkerl, nella città vecchia. Tra le vittime c’è anche il guidatore, che si è ucciso sparandosi ...

Germania - ministero Difesa riconosce inadeguatezza Tornado per compiti NATO - : Stando alla pubblicazione, tutti i 93 veicoli da combattimento necessitano di un ampio ammodernamento per svariati milioni di dollari. Allo stato attuale, il Tornado "non può partecipare a nessuna ...

Tennis - Rafael Nadal torna a giocare! Trascinerà la Spagna contro la Germania in Coppa Davis : Rafael Nadal è pronto per tornare a giocare! Il mancino di Manacor è fermo ai box dal mese di gennaio, cioè da quando si arrese a Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open a causa di un problema fisico. Dopo oltre due mesi, il 31enne vestirà la casacca della Spagna per affrontare la Germania nei quarti di finale della Coppa Davis (6-8 aprile sulla terra rossa di Valencia). Si tratta di un ritorno in pompa magna per il numero 1 al ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 Lahti. Team event : la Germania ribalta l’esito di PyeongChang e torna a vincere. Italia decima : Riscatto Germania a Lahti. La squadra tedesca ribalta l’esito della gara olimpica di PyeongChang e torna sul gradino più alto del podio di una gara a squadre a un anno di distanza dall’ultimo successo, precedendo la Polonia e i campioni olimpici della Norvegia. Un Salto totalmente sbagliato di Tande nella seconda rotazione della prima serie ha aperto la strada alle altre pretendenti alla vittoria nel Team event di Lahti, prima gara ...