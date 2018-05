Germania | tamponamento tra treni in Baviera | 2 morti e 14 feriti

Germania - tamponamento in metro di Duisburg - media : 20 feriti : E' di almeno venti persone ferite il bilancio provvisorio di un incidente tra due treni nella metro politana di Duisburg , in Germania . Lo scrive il sito del tabloid Bild Zeitung. Secondo la società dei ...

Germania - maxitamponamento : 16 feriti : 21.10 Trenta auto coinvolte e 16 feriti nel maxi incidente sull'autostrada tedesca A24 provocato dal gelo che in questi giorni si sta abbattendo sulla Germania con temperature artiche. Secondo la ricostruzione della polizia, citata da Bild,l'incidente è stato causato dal ribaltamento di un Tir che non è riuscito a frenare, e dal conseguente tamponamento a catena delle auto che seguivano. Uno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.