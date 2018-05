Germania | tamponamento tra treni in Baviera | 2 morti e 14 feriti

Tamponamento tra treni in Germania : 2 morti e 14 feriti : Tamponamento tra treni in Germania: 2 morti e 14 feriti Nella stazione di Aichach, a nord di Augsburg, in Baviera, un treno regionale passeggeri ha tamponato un treno merci fermo. Le vittime sono il capotreno del convoglio e un passeggero. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite.Continua a leggere Nella stazione di Aichach, a […]

Germania - tamponamento in metro di Duisburg - media : 20 feriti : E' di almeno venti persone ferite il bilancio provvisorio di un incidente tra due treni nella metropolitana di Duisburg, in Germania. Lo scrive il sito del tabloid Bild Zeitung. Secondo la società dei ...