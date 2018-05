Geox inaugura il nuovo pop up store a Pechino

gqitalia

(Di martedì 8 maggio 2018) Dopo quello di Toronto, lo scorso marzo, e il pop up a Hangzhou il marchio italiano di calzaturehato unpop upall’interno del APM Plaza di. All’interno dello spazio sono disponibili le collezioni primavera/estate 2018 e le tecnologie brevettate di, così come la collaborazione del brand con Ernesto Esposito, uno dei designer italiani di calzature. All’evento di apertura ha partecipato anche l’attrice cinese Jing Tian, già scelta di recente come testimonial del marchio in Cina. “Sono molto orgoglioso di aver scelto Jing Tian per la nuova campagna pubblicitaria SS2018 in Cina. La sua immagine fresca, vivace ed elegante si adatta alla perfezione al brand.”, ha commentato Mario Moretti Polegato nel suo discorso di apertura. Jing Tian.