Georgette Polizzi sta meglio ma è ancora sulla sedia a rotelle

Temptation Island - Georgette Polizzi torna a camminare dopo la malattia : 'Ho un messaggio per voi - volere è potere' : L'ex protagonista di Temptation Island , Georgette Polizzi , cammina di nuovo. La ragazza era stata ricoverata in ospedale per una non precisata patologia neurologica ed era costretta a stare a letto ...

Georgette Polizzi si alza dalla sedia a rotelle e prova a camminare. Il video che commuove il web : Dopo aver annunciato ai suoi fan che non sta passando un bel periodo, Georgette Polizzi è tornata sui social per aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute.Da più di una settimana, infatti, la stilista vicentina è ricoverata in ospedale e sta eseguendo alcuni accertamenti neurologici. "Tutto avrei pensato nella mia vita tranne di trovarmi costretta su di una sedia rotelle incapace di gestire e sentire il mio corpo", scriveva soltanto ...

Georgette Polizzi : dalla sedia a rotelle ai cinque passi di speranza : Nell'estate 2016 è stata tra le protagoniste più discusse di Temptation Island. Da alcune settimane Georgette Polizzi sta lottando con una malattia che l'ha costretta alla sedia a rotelle. Nonostante la delicata situazione la stilista ha reagito con coraggio mostrando uno spirito da guerriera. "In reparto mi hanno già soprannominato la leonessa caz..ta". Appena la notizia ha fatto il giro del web la vicentina è stata travolta da messaggi di ...

“Oggi…”. Georgette Polizzi - l’aggiornamento dall’ospedale. L’ex concorrente di Temptation Island è in cura dopo un brutto malore neurologico. Le sue condizioni : Georgette Polizzi, 33 anni, come sappiamo (purtroppo) dallo scorso martedì è ricoverata in ospedale per accertamenti neurologici a seguito di un malore. L’ex concorrente di Temptation Island racconta giorno dopo giorno via social la sua risalita verso la normalità ed oggi si è immortalata alle prese con i suoi “primi 5 passi” dopo giorni in sedia a rotelle. “Voglio che questo sia un messaggio di speranza”, ...

Temptation Island - Georgette Polizzi : ‘Non avrei mai pensato di trovarmi in sedia a rotelle’ : “Tutto avrei pensato nella mia vita tranne di trovarmi costretta su di una sedia rotelle incapace di gestire e sentire il mio corpo”: questa la confessione di Georgette Polizzi pochi giorni dopo il suo ricovero in neurologia. L’ex protagonista dell’edizione 2016 di Temptation Island ha infatti così rivelato via social network ai fan che non è più in grado di camminare. Tuttavia, la showgirl non si arrende e ha promesso ...

