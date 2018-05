Gentiloni | mantenere accordo con l' Iran

Gentiloni : “Aiuti fiscali ad anziani per badanti - nessuna promessa che non possiamo mantenere” : Gentiloni: “Aiuti fiscali ad anziani per badanti, nessuna promessa che non possiamo mantenere” Il premier: “Potrei dire che raddoppiamo le pensioni. Purtroppo qualcuno lo afferma ma questo non fa bene alla credibilità della politica” Continua a leggere L'articolo Gentiloni: “Aiuti fiscali ad anziani per badanti, nessuna promessa che non possiamo mantenere” sembra essere il primo su NewsGo.