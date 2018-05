Genoa | Perin svela un retroscena | “non dormivo la notte” | poi parla del futuro

Calciomercato Genoa - ribaltone nelle ultime ore : sorpasso per il dopo-Perin : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha raggiunto con anticipo la salvezza nel campionato di Serie A, stagione altalenante per gli uomini di Ballardini che adesso pensano anche alla prossima stagione. Dopo aver confermato il tecnico la prima situazione da seguire sarà quella del portiere con Perin che quasi certamente sarà ceduto. Per il sostituto nome a sorpresa, secondo quanto riporta Sky Sport al suo posto il Genoa sta pensando ad Emil Audero ...

Calciomercato Genoa - Perinetti : “Renzi? Ecco la situazione” : Calciomercato Genoa – Periodo di prova con il Genoa per Francesco Renzi, figlio di Matteo, Ecco le importanti indicazioni di Perinetti come riportato all’Ansa: “Per noi è Francesco, un diciassettenne che gioca abbastanza bene al calcio, che poi di cognome si chiami Renzi è ininfluente. Segna e ha delle qualità, se sono sufficienti a garantirgli un posto nelle giovanili del Genoa lo valuteremo prossimamente. Come altri suoi ...

Genoa - Renzi junior in prova. Perinetti : 'Gioca molto bene al calcio' : Negli ultimi anni il papà è stato al centro del quadro politico italiano. Francesco Renzi, classe 2001, sta al centro dell'area di rigore: il posto del centravanti puro. Il bomber in grado di segnare ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - ecco l’eventuale sostituto di Perin : Calciomercato Genoa – Stagione quasi in archivio per il Genoa dopo il successo nella gara di campionato contro il Verona, salvezza conquistata ed adesso il pensiero è rivolto già alla prossima stagione con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più competitiva. Potrebbero essere le ultime partite con la maglia del Genoa per il portiere Perin, sia Perinetti che il calciatore hanno confermato la voci su un possibile addio al ...

News Atalanta - buone notizie per Gasperini : le novità in vista del Genoa : News Atalanta – Dopo i due giorni di riposo concessi al gruppo al termine della vittoria sul Torino di domenica scorsa, l’Atalanta ha ripreso questa mattina ad allenarsi in vista della gara contro il Genoa, in programma domenica allo stadio di Bergamo con inizio alle 15. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una lunga seduta a cui non hanno preso parte Melegoni, Rizzo e Spinazzola. Per loro programmi di lavoro personalizzati. buone ...

Genoa - Perinetti svela tutto : dalla panchina al calciomercato - annunciato l’addio di Perin : Il Genoa ha raggiunto la salvezza ed adesso si prepara già per la prossima stagione, interessanti indicazioni da parte di Perinetti: “La salvezza non è ancora matematica – ha spiegato ai giornalisti presenti – quindi bisogna aspettare. La società inizia a programmare da oggi in avanti. L’allenatore è il primo nodo da sciogliere, perché tutto dipende da questo. Se avessimo anticipato i tempi, le distrazioni sarebbero ...

Genoa - Perinetti : 'Perin-Napoli? Decidono loro. Su Medeiros...' : Giorgio Perinetti , direttore generale del Genoa , parla a Premium Sport : ' Ballardini? La società ha sempre detto che dopo la salvezza si affronterà il problema. La lotta è ancora più incandescente. Si guarda al presente, chi ha un buon presente può avere un buon ...

Calciomercato Genoa - Preziosi : «Perin via? Deciderà lui» : GENOVA - " Perin via? Ci siamo parlati, lui è un Genoano dentro. Siamo consapevoli che, se ci sarà un'opportunità che a lui piace potrà andare via. Di certo non andrà a scadenza di contratto ma, da ...

Genoa : Perin - sogno di giocare Champions : GENOVA, 19 APR - "giocare la Champions League è l'ambizione di ogni giocatore. Un sogno che ho sin da quando ero piccolo, vedremo se in futuro avrò l'opportunità di poterlo fare ". E' un Mattia Perin ...

Panchina Genoa - Perinetti conferma i dubbi su Ballardini : Panchina Genoa – Il Genoa è in campo nella gara di campionato contro il Crotone, prima del match importanti indicazioni da parte di Perinetti ai microfoni di Premium Sport, dubbi sulla conferma di Ballardini per la prossima stagione: “la salvezza? È una lotta diversa rispetto agli ultimi campionati, dobbiamo fare risultato. Dobbiamo evitare di rimanere risucchiati in una lotta che non ci compete. Mettere in discussione Ballardini per ...