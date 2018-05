Genoa | match solidarietà con rifugiati

Adrenalina Roma : lite Dzeko-Florenzi al termine del match col Genoa : Adrenalina Roma: lite Dzeko-Florenzi al termine del match col Genoa Sarà che, come ha detto Di Francesco in conferenza, quest’anno non ha mai riposato. Sarà che passa le partite a battersi come un leone e a caricarsi la Roma sulle sue spalle possenti. Fatto sta che al termine del match col Genoa Edin Dzeko aveva […]