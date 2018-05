La richiesta avanzata dal presidente dei deputati leghisti Giorgetti a Berlusconi di consentire la nascita di un governo Lega-M5S è "Irricevibile". Lo afferma la capogruppo FI alla Camera, Mariastella Gelmini. "Oggi chiedere a Forza Italia di dare l'appoggio esterno mi pare una domanda malposta che non può che avere una risposta negativa", ha precisato. "Crediamo -aggiunge- che non ci siano le condizioni per votare un governo neutrale. Non adatto il voto a luglio"(Di martedì 8 maggio 2018)

