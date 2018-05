Gattuso | sempre invidiato mentalità Juve

Milan - Gattuso : 'Juve più forte di noi - ma non sempre vince il migliore. Tra Cutrone e Kalinic...' : Gennaro Gattuso , allenatore del Milan , parla a Premium Sport dopo la vittoria sul Verona: 'Il diretto è un amico, spende belle parole perché è un amico. C'è la consapevolezza che giochiamo contro una squadra, che ha mentalità. Oggi buona prestazione, ma ...

Gattuso : 'Il Torino ha qualità. Belotti? Mi è sempre piaciuto' : 1 di 3 Successiva MILANO - ' Domani se non andiamo con la testa giusta si rischia di fare una grande figuraccia '. Il tecnico del Milan Rino Gattuso ha presentato così in conferenza stampa la sfida di ...

Milan - meglio di Gattuso hanno fatto solo Sarri e Allegri. Rinnovo sempre più vicino : I nerazzurri non replicano per ora Milan-Chievo 3-2: ancora Andrè Silva, rimonta Champions per i rossoneri , Video Gol, Milan-Chievo diretta tv e live streaming oggi 18/3 Milan-Chievo probabili ...