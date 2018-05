Gatto di Schrödinger | paradosso

ideegreen

(Di martedì 8 maggio 2018)di, il protagonista di unche ha che fare con la meccanica quantistica. Se si parla di esperimento deldi, non dovete però pensare ad un poveromaltrattato, sezionato, drogato o incatenato. No, si tratta di un esperimento mentale, frutto quindi dell’immaginazione dello scienziato Erwinche nel 1935 ha cercato con questo sogno ad occhi aperti di illustrare come interpretando in modo “ortodosso” una parte della meccanica quantistica ci si potesse scontrare con dei paradossi, agendo in un sistema fisico macroscopico. Come quello in cui viviamo noi e dove vivrebbe un ipoteticodi. (altro…)diIdee Green.