Game of Thrones | la forza sovrumana di The Mountain | l’attore islandese è l’uomo più

Game of Thrones - Emilia Clarke : «Il finale non piacerà ai fan» : Bocche cucite da parte del cast di Game of Thrones , Il Trono di Spade , in vista dell'ultima stagione della saga fantasy che ha conquistato il mondo. Una cosa è certa: il finale potrebbe dividere i ...

Game of Thrones : lo spin-off sarà un prequel sulla famiglia Targaryen? : E' finalmente arrivata un'ottima notizia per i milioni di fan, sparsi in tutto il mondo, della serie tv Il trono di spade [VIDEO], ispirata ai romanzi dello statunitense George Martin. Infatti, lo scrittore nordamericano ha reso noto che entro la fine dell'anno uscira' il suo nuovo romanzo il cui titolo sara' Fire and Blood e che dovrebbe essere ispirato alla storia della famiglia Targaryen. Inoltre, lo scrittore nordamericano ha annunciato sul ...

Game of Thrones - George R.R. Martin ha anticipato il tema dello spinoff con il suo nuovo libro? : Ogni occasione è buona per i fan di Game of Thrones per provare ad ingannare l'attesa in vista dell'ultima stagione prevista per il 2019. Se poi di mezzo ci si mette George R.R. Martin, l'autore della saga letteraria da cui tutto è partito, ovviamente l'interesse si raddoppia.TvLine ha suggerito che Martin nel recente articolo pubblicato sul proprio sito per annunciare il prossimo rilascio del libro Fire & Blood, potrebbe aver dato un ...

C’è stato un piccolo crossover fra Westworld e Game of Thrones? : La nuova, attesissima stagione di Westworld, il complesso progetto su androidi e parchi tematici futuristici, ha appena fatto il suo ritorno sull’americana Hbo (e da noi su Sky Atlantic). L’ambiziosa produzione colma in qualche modo la lacuna lasciata da Game of Thrones, l’altro grande titolo del canale che tornerà invece nel 2019. Questo però non è un caso tanto che alcuni fan dalla fervida immaginazione hanno individuato un ...

L'autore di 'Game of Thrones' annuncia un nuovo libro : 'Ma non è 'Venti d'inverno'' : "E' la cronaca, ambientata 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones, della conquista dei sette regni da parte dei Targaryen, fino alla guerra civile che ha quasi distrutto la dinastia", come ...

Kit Harington da Game of Thrones al teatro inglese : “Accuse di molestie inquietanti ma non scioccanti” : "Tutti sanno", questo è quello che Kit Harington, il sexy re del Nord di Game of Thrones ha rivelato in un'intervista Sydney Morning Herald parlando di molestie sessuali e dei vari casi che sono venuti a galla dopo lo scanalo Weinstein. Tutti conoscono la verità e il fatto che le molestie esistano in questo campo e non solo visto che l'attore analizza la cosa parlando della sua esperienza personale e coinvolgendo anche il teatro ...

Game of Thrones - per la prossima stagione si cercano 8 nuovi personaggi : Mancano ancora parecchi mesi al debutto dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones. L’acclamata serie Hbo tornerà infatti solo nel 2019 e nel frattempo si inganna l’attesa alla ricerca di indizi e indiscrezioni. Pochi giorni fa era infatti uscita la ricostruzione di un’epica battaglia che sarà centrale nel nuovo ciclo di episodi e in queste ore invece novità arrivano per quanto riguarda il cast. Si starebbero ...

Born to the Blade è il Game of Thrones delle serie audio : Sette regni che abitano nel cielo hanno risolto per secoli le loro controversie affidandosi a duelli fra maghi spadaccini chiamati Warder. Ma questo equilibrio finirà ben presto, quando cioè l’impero di Mertikan tenterà di conquistare le altre nazioni, le quali però a loro volta sono messe ognuna dai propri interessi e dalle proprie lotte di potere. Se questa vi sembra la trama della nuova serie tv erede di Game of Thrones ci siete andati ...

Il trailer di In Darkness - il thriller di Natalie Dormer di Game of Thrones : “La paura accieca la verità“, a meno che non si sia già privi della vista. È questo uno dei punti di partenza che animano il nuovo thriller In Darkness, di cui si può vedere qui sopra il primo trailer uscito in queste ore. Protagonista è Natalie Dormer, famosa per la sua partecipazione ai film di Hunger Games ma soprattutto per il ruolo di Margaery Tyrell in Game of Thrones. L’attrice, oltre a interpretare il ruolo principale, ...

«Game of Thrones 8» : 2 mesi per girare l’ultima battaglia : Una battaglia epica, maestosa, di cui la televisione parlerà per molto tempo. A giudicare dalle prime informazioni che giungono dal set dell’ottava stagione di Game of Thrones, pare che l’ultimo scontro per la conquista dei Sette Regni sarà il massimo che il piccolo schermo abbia mai offerto prima d’ora. Per girarla ci sono volute 55 notti, quasi due mesi. La location è l’Irlanda travolta da un’onda gelida, la ...

Sophie Turner : Joe Jonas ha qualcosa in comune con te e riguarda Games of Thrones : Se sei un fan di “Game of Thrones“, stai aspettando con ansia di sapere come finirà la saga: l’ultima e ottava stagione arriverà solo nel 2019 e scommettiamo che ti piacerebbe un sacco avere qualche anticipazione. C’è qualcuno che si trova nella tua stessa situazione ma che, a differenza di te, ha il copione della nuova stagione a portata di mano, ma non lo può leggere! Siamo parlando di Joe Jonas che come sai lo scorso ...

Game of Thrones - 55 notti per la battaglia dell'ultima stagione : Cinquantacinque notti di riprese. Quasi due mesi per completare una scena di battaglia dell'ultima stagione di Game of Thrones - Il Trono di Spade. Un lavoro epico per l'epica serie tv di HBO (in Italia su Sky Atlantic HD) la cui ultima stagione sarà rilasciata solamente nel 2019.Gli ultimi sei episodi di Game of Thrones - Il Trono di Spade conterranno quindi la scena di una battaglia che non sappiamo quanto sarà lunga in termini di resa ...