Gabbiadini | gol salvezza per il Southampton

tuttosport

: [Fonte: calcionews24_com] Swansea-Southampton 0-1, Gabbiadini-gol e ‘Saints’ praticamente salvi - blogstreetnews : [Fonte: calcionews24_com] Swansea-Southampton 0-1, Gabbiadini-gol e ‘Saints’ praticamente salvi - clusium16 : Non so cosa mi abbia più sorpreso stasera tra il PSG che vince solo 0-2 o Gabbiadini che con il suo gol fa retroced… - _avvocato : RT @MirkoDas: Un gol di rapina quello di Gabbiadini che vale almeno 50/60 ml di € per i Saints #SWASOU -

(Di martedì 8 maggio 2018) SWANSEA , Galles, - Era dato per 'desparecido', Manolo. L'attaccante italiano, puntualmente in panchina con il. è risbocciato nel momento decisivo della stagione per i Saints. ...