meteoweb.eu

(Di martedì 8 maggio 2018) Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “I sistemi adferroviaria sono uno dei più grandi successi dell’ingegneria moderna e fra idimai”. Ad affermarlo è Renato, il presidente Uic e amministratore delegato di Fs Italiane nel corso del 10th UIC World Congress on High Speed Rail, in corso ad Ankara in Turchia (8-11 maggio), durante il quale l’evoluzione dell’ferroviaria è stata al centro del dibattito. Un vertice che è stato aperto da, Jean-Pierre Loubinoux, Direttore Generale di Uic e da Isa Apadyn, Direttore Generale di Ferrovie turche (Tcdd). Il congresso si tiene alla presenza delle Autorità turche e di esperti dell’ferroviaria provenienti da tutto il mondo. “Il numero di passeggeri/km sull’ferroviaria -rileva- è ...