Frana di Letojanni (ME) : rilasciato il nulla osta al progetto di messa in sicurezza dell’area sottoposta a vincolo idrogeologico. : L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, con provvedimento prot. 43324 del 2 maggio 2018 a firma del responsabile provinciale Dott. Antonino Lo Dico, ha rilasciato il nulla osta di competenza del Comando del Corpo Forestale sui lavori da eseguire nell’area sottoposta a tutela idrogeologica (Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico P.A.I., dissesto codice 097-5LT-060 e stabilità geomorfologica a livelli di ...