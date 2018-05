superguidatv

: Focus tv, palinsesto tv di giovedì 17 e venerdì 18 maggio #focus #mediaset #focustv #palinsesti #programmazionetv… - SuperGuidaTV : Focus tv, palinsesto tv di giovedì 17 e venerdì 18 maggio #focus #mediaset #focustv #palinsesti #programmazionetv… - marco_boccato : Che tristezza la #TV senza il 'palinsesto intelligente' di @Focus_it anche se ultimamente era fatto x la maggiore d… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Pochi giorni al debutto della nuovaTv targata Mediaset e possiamo svelarvi in anteprima la programmazione di17 e18Grande attesa per il lancio del nuovissimoTv, il canale che da sempre ha catalizzato l’attenzione di tutti gli appassionati di storia, scienza, tecnologia, spazio e tanto altro. Dopo l’acquisto da parte di Mediaset, il canale si arricchisce di nuovi contenuti che sicuramente saranno apprezzati dai telespettatori. Scopriamo in anteprima la programmazione prevista per il debutto di17e di18Tv, programmazione di17Da17si accendono i riflettori sulla nuovaTv targata Mediaset. Dalle ore 21.15, infatti, si accende sul canale 56 del digitale terrestre e sul canale 418 di Sky una nuova era televisiva. Per il debutto ufficiale di172018, ...