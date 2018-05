Focus | il palinsesto delle prime giornate sul canale 35 DTT

davidemaggio

(Di martedì 8 maggio 2018) A Year in Space Dalle galassie agli abissi del mare. Dai ghiacciai alla natura selvaggia, passando per gli snodi più significativi e controversi della Storia. Neldel nuovotargato Mediaset ci saranno documentari per tutti i gusti, già a partire dalla programmazione di giovedì 17 maggio prossimo, giorno fissato per il debutto della rete sul35 del digitale terrestre. Anche nei giorni successivi, spazio ad appuntamenti divulgativi etv. Neltime di giovedì 17,aprirà i battenti con il documentario A Year in Space, in prima tv alle 21.15: la produzione americana del 2018 seguirà l’astronauta americano Scott Kelly e il cosmonauta russo Mikhail Kornienko nel loro soggiorno da record a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. A seguire, dalle 22.30, Beyond a Year in Space, che riprende dall’ultimo giorno di Scott Kelly nello ...