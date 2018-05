Firenze | apre la storica pizzeria napoletana da Michele

“Non assunta perché nera” - imprenditore di Firenze offre un posto alla senegalese. E il Garante per i diritti apre istruttoria : Alcuni anziani di una casa di riposo, stando a quanto riferito dallo staff, si sono lamentati del colore della sua pelle. Per questo lei non ha ottenuto il posto. Ora un noto imprenditore di Firenze ed ex assessore della giunta comunale di Matteo Renzi, Massimo Mattei, le offre un lavoro: “Se vorrà venire a Firenze sarò ben lieto di prenderla con me a lavorare”, scrive Mattei su Facebook. La proposta è per Fatima Sy, la senegalese di ...

Firenze - trovata morta l'ex ciclista Ilaria Rinaldi : la Procura apre un'inchiesta : Firenze - La Procura di Firenze ha aperto un'indagine sulla morte dell'ex ciclista professionista Ilaria Rinaldi , già campionessa italiana Under 23 di ciclocross nel 2007, che ieri mattina è stata ...

Firenze. La Fattoria dei Ragazzi apre le sue porte e i suoi orti : Con l'arrivo della primavera la storica struttura di didattica ambientale del Q.4 di Firenze apre le sue porte e i suoi

Caso Moro - la procura apre un’inchiesta sulle parole di Barbara Balzerani. Scoppia il caso del Cpa di Firenze : Le frase «C’è una figura, la vittima, che è diventata un mestiere, questa figura stramba, per cui la vittima ha il monopolio della parola», che avrebbe pronunciato l’ex Br Barbara Balzerani, nel corso della presentazione del suo libro al Cpa-Firenze sud, il 16 marzo scorso, giorno dell’anniversario della strage di via Fani e del rapimento di Aldo M...

