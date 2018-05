Finisce l' era Schmidheiny

La sfida di Carmen al 5° serale da Gli uomini non cambiano a Quando Finisce un amore (video) : La sfida di Carmen al 5° serale mette a confronto il suo talento con quello di Emma Muscat. La prova è stata richiesta da Rudy Zerbi, che le ritiene molto simili. Il professore di canto ha richiesto che la sfida fosse disputata su quattro brani, per definire colei che avrebbe potuto continuare con la partecipazione al 6° serale. La decisione è stata però rimandata, poiché la commissione interna di danza non si è sentita di prendersi una ...

“Con la resa dell’Eta Finisce un incubo. La politica non c’entra - erano mafiosi” : Pochi hanno raccontato le lacerazioni della Spagna del ’900 quanto Javier Cercas che, dopo capolavori come «Soldati di Salamina» e «Anatomia di un istante», dedica l’ultimo romanzo, «Il sovrano delle ombre» (Guanda), alla vita del prozio materno, morto dal lato sbagliato della Storia combattendo per la causa franchista. Classe 1962, Cercas aveva 4...

Amici 2018/ Alessandra Amoroso lascia il serale : “Finisce qui una bella esperienza…” - nuovo album in arrivo? : Amici 2018, Alessandra Amoroso lascia il serale: “Finisce qui una bella esperienza…”, le parole dell'artista salentina su Instagram e le speranze dei fan, nuovo album in arrivo?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:52:00 GMT)

Inter-Juventus non Finisce mai : è bufera su Allegri e il quarto uomo : «È andato proprio bene, è stato bravo: promosso». Il saluto nella 'zona mista' di S.Siro tra Massimiliano Allegri e il quarto uomo Tagliavento con uno scambio di...

Rapina Finisce in tragedia nel Maceratese : 65enne imbavagliato muore soffocato : Rapina finisce in tragedia nel Maceratese: 65enne imbavagliato muore soffocato E’ accaduto a Sant’Elpidio a Mare nel magazzino dell’impresa di pompe funebri che l’uomo gestiva insieme al fratello Continua a leggere

“Compleanno senza papà”. Tutti contro il super vip dopo il commovente scatto della figlia - sola in un giorno di festa. Lui - sex symbol amato da tutti - stavolta Finisce nella bufera : “Non hai un cuore - ti devi vergognare” : Uno dei vip più amati dai fan (e soprattutto dalla fan) di Hollywood, protagonista di un numero ormai quasi infinito di film d’azione, molti di grande successo, e considerato un sex symbol assoluto ancora oggi, nonostante le 55 primavere già alla spalle. Ma anche una star che ha fatto discutere e parecchio per la sua vita privata e per certe decisioni fatte pesare sul resto della famiglia hanno spinto molti utenti a puntare il dito ...

Si opera al tunnel carpale - Finisce con un braccio amputato : l’incubo di Paola a Torino : Paola Moise, una donna di 46 anni di Rivoli, ha subito l'amputazione dell'arto dopo essersi sottoposta ad un intervento che doveva essere di routine. Indagato un medico per lesioni gravissime.Continua a leggere

Diaz-Canel presidente - a Cuba Finisce un'era : «No al capitalismo» : Miguel Diaz-Canel, 57 anni, è stato eletto oggi presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri dall'Assemblea nazionale, il Parlamento unicamerale Cubano. Diaz-Canel,...

“Tutte queste donne e piangi?”. E Simone crolla. Il fidanzato di Stefania Pezzopane chiacchiera con gli inquilini del Gf e la serata Finisce in un mare di lacrime : la rivelazione dolorosa : ”Ho avuto 1.500-2.000 donne. Se contiamo dai 17 anni ai 34, una ogni due o tre giorni, ci sta. Poi facevo lo spogliarellista e avevo modo di ammucchiarne di più. Ma quando ho conosciuto Stefania ho appeso il perizoma al chiodo”. L’ingresso nella casa del Grande Fratello 15 di Simone Coccia Colaiuta, fidanzato da quattro anni con la deputata della Repubblica Stefania Pezzopane, è stato un po’ spinto. Le ...

Cuba - Finisce l’era Castro ma non quella dei rivoluzionari : Difficile, anche per i peggiori detrattori, negare l’enorme valore storico dell’esperienza Cubana. Primo Paese dell’emisfero occidentale a dar vita, quasi sessant’anni or sono, a un sistema socialista, uscendo da una condizione di assoggettamento coloniale alla principale potenza mondiale, Cuba non ha solo resistito per tutto questo periodo, ma ha dato vita a un sistema basato sulla piena soddisfazione dei diritti ...