Final Fantasy 7 Remake verrà mostrato all' E3?

Spacewar! - John Madden Football - Tomb Raider e Final Fantasy VII aggiunti nella World Video Game Hall Of Fame : La "World Video Game Hall of Fame" ideata dallo Strong National Museum of Play di Rochester, New York, vede ora altri quattro giochi aggiungersi alla lista e si tratta di alcuni grandi nomi che hanno avuto un'influenza importante sull'industria dei Videogiochi.Come riportato da Gamespot, Spacewar! del 1961, che è considerato da molti il ​​primo Videogioco, è ora nella Hall of Fame. Creato al Massachusetts Institute of Technology e ...

Final Fantasy Brave Exvius festeggia la prossima uscita di Dragon Quest 11 : Dopo l'annuncio dell'uscita di Dragon Quest 11: Echi di un'era perduta su PlayStation 4 e Steam il 4 settembre 2018, Square Enix Ltd. oggi ha annunciato che Final Fantasy Brave Exvius avrà una collaborazione speciale con la serie Dragon Quest.A partire da oggi, i giocatori di Final Fantasy Brave Exvius potranno affrontare mostri leggendari di Dragon Quest e ottenere degli oggetti esclusivi legati all'evento.Tutti coloro che effettueranno ...

Perché lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake procede a rilento? : Chi si aspettava un annuncio della data di uscita per Final Fantasy VII Remake fissata per quest'anno potrebbe rimanere fortemente deluso. I motivi, a quanto pare, risiederebbero tutti in alcune problematiche nello sviluppo che stanno rallentando pesantemente la produzione dell'esclusiva PS4. Essenzialmente, anche se questo gioco è in sviluppo da circa quattro anni, in realtà è come se lo fosse da meno tempo e uno dei producer ha spiegato ...

Lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake sarebbe ripartito da zero dopo l'addio di CyberConnect 2 : Pochi giorni fa erano emerse incoraggianti notizie circa lo sviluppo del Remake di Final Fantasy VII, Square Enix pubblicò un annuncio di lavoro dove si poteva leggere il reale obiettivo della compagnia, ovvero non limitarsi a un semplice Remake, bensì "superare l'originale". Un compito non certamente facile, poiché Final Fantasy VII, come saprete, è stato un gioco che ha dato una scossa fondamentale al genere RPG. Oggi, tuttavia, sono spuntate ...

DISSIDIA Final Fantasy NT : Vayne si aggiunge al Roster : Square Enix da oggi dà il benvenuto in DISSIDIA FINAL FANTASY NT al primo personaggio del season pass, Vayne Carudas Solidor, il carismatico antagonista di FINAL FANTASY XII. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Vayne disponibile da oggi in DISSIDIA FINAL FANTASY NT Vayne è in grado di scatenare combo devastanti e stordenti, inoltre può sopraffare i ...

Final Fantasy VII Remake per PS4 - la grafica non è tutto : In queste ore è emersa un'intervista all'Art Director di Final Fantasy VII Remake, Shintaro Takai, il quale ha fornito alcuni spunti interessanti sullo sviluppo del gioco. Per inciso, Takai-san lavorava al gioco originale come director degli effetti speciali, e ha parlato di come l'esclusiva PS4 non sarà esclusivamente un tripudio di grafica rispetto alla versione originale - dichiarazioni che seguono anche a un recente annuncio di ...

Cosa aspettarsi da Final Fantasy VII Remake - le ambizioni del gioco PS4 : Final Fantasy VII Remake sarà una "nuova creazione non circoscritta a un semplice Remake": il nuovo gioco per PS4, diretto da Tetsuya Nomura, mira a "sorpassare il gioco originale". È quanto emerge da un recente annuncio di lavoro, che afferma che il team di sviluppo è attualmente alla ricerca di nuovi producer: la nota mette bene in chiaro le ambizioni del progetto, che ad oggi purtroppo resta ancora in larga parte un mistero. Di seguito vi ...

Final Fantasy 7 Remake punta a superare l'originale : Square Enix, stando ad un annuncio di lavoro, è alla ricerca di battle planners e Level planners, ci fa notare Gematsu.Ma la cosa più interessante si evince proprio dal contenuto dell'annuncio di lavoro: possiamo infatti apprendere leggendo che Final Fantasy VII Remake si pone l'obbiettivo di essere una nuova creazione che non si limita ai canoni di un semplice Remake, ma che punta a "sorpassare il gioco originale".Final Fantasy VII è stato un ...

Shadow Of The Tomb Raider e Final Fantasy XV : annunciata una collaborazione : Sembra proprio che una sorta di collaborazione tra Shadow Of The Tomb Raider e Final Fantasy 15 sia in atto, riporta Gamespot.Un breve teaser è stato pubblicato oggi, nel quale possiamo vedere presentato un capitolo crossover tra i due celebri franchise. Per quanto riguarda le tempistiche, sappiamo solo che il crossover arriverà presto, ma alcuna data o finestra di lancio è stata comunicata.L'annuncio arriva in occasione di un panel tenutosi al ...

Final Fantasy XV / Nuovi contenuti disponibili per il download : quattro DLC già annunciati : Final Fantasy XV, Nuovi contenuti disponibili per il download: sono state già annunciate quattro DLC per The Dawn of the Future. Grande curiosità da parte dei fan della serie.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:34:00 GMT)

La musica di Final Fantasy XIV : Masayoshi Soken si racconta - SpazioGames.it : Mi piaceva molto la scienza quando ero alle superiori e mi ci sono specializzato all'università, facendo cose come rivestimenti di bottiglie di plastica a farmaci antitumorali. Mentre studiavo all'...

Final Fantasy XV : Importanti novità in arrivo : In occasione del PAX East, Square Enix ha annunciato delle Importanti novità per Final Fantasy XV, le quali saranno disponibili in parte, a partire dal rilascio del prossimo aggiornamento, scopriamo insieme di cosa si tratta. Le novità in arrivo per Final Fantasy XV Possibilità di creare il proprio avatar utilizzando Noctis solo nella campagna singola Possibilità di vedere gli avatar personalizzati di altri ...

Final Fantasy XV : annunciati a sorpresa quattro nuovi DLC : In occasione di un panel tenutosi in occasione del PAX East, Square Enix ha annunciato interessanti novità in arrivo per Final Fantasy 15 riporta Dualshockers.In un futuro aggiornamento potremo creare il nostro avatar similmente all'espansione Comrades, e potremo rimpiazzare Noctis con il nostro avatar, così da vivere le nostre avventure da una nuova prospettiva. Vedremo inoltre gli altri avatar degli altri giocatori sotto forma di fantasmi ...

Final Fantasy XV continua anche nel 2019 : svelati i nuovi piani post lancio - previsti finali alternativi : Square Enix ha confermato i piani per il supporto post lancio di Final Fantasy XV, che continuerà - come promesso - fino al 2019. Le nuove informazioni sono state diffuse durante il PAX East e prevedono il rilascio di quattro episodi aggiuntivi validi per la seconda stagione di contenuti per il gioco diretto da Hajime Tabata. I nuovi episodi di Final Fantasy XV descriveranno un "Finale alternativo", nel quale i vari protagonisti vivranno ...