Filippo Contri L' allontanamento di Lucia Orlando Grande Fratello 2018

Grande Fratello : Filippo Contri geloso di Danilo e Lucia? : Danilo e Lucia amici al GF 15: Filippo Contri è geloso? In queste ultime ore Filippo Contri ha mostrato una certa insofferenza nella casa del Grande Fratello. Per tale motivo Danilo Aquino, in giardino, l’ha avvicinato per capire da cosa possa derivare questo suo malumore. A quel punto Filippo gli ha risposto di essere nervoso per via del rapporto con Lucia, che in queste ore si è un po’ incrinato. Danilo allora, visibilmente ...

Grande Fratello 15 - Filippo Contri su Asia Argento : “Ha un viso di m**** - una faccia da cane”. E lei querela : Forse i concorrenti del Grande Fratello 15 non si rendono conto di essere ripresi 24 ore su 24, o forse si sono lasciati troppo andare, tant’è che quello che succede dentro le mura della Casa di Cinecittà ha poi delle serie ripercussioni nel mondo reale. Era già successo con la rivolta nata dagli episodi di bullismo nei confronti della concorrente Aida Nizar, e ora è successo ai danni dell’attrice Asia Argento, figlia di Dario ...

Grande Fratello : ennesima lite tra Filippo Contri e Lucia Orlando : Filippo Contri e Lucia Orlando litigano ancora al Grande Fratello: la coppia discute ma poi fa pace La storia tra Filippo Contri e Lucia Orlando, nata al Grande Fratello, continua ad attraversare numerosi alti e bassi all’interno della Casa. A forti momenti di passione, infatti, i due alternano anche molte discussioni e sContri nati a […] L'articolo Grande Fratello: ennesima lite tra Filippo Contri e Lucia Orlando proviene da Gossip ...

GF 2018 - Asia Argento contro Filippo Contri : ‘Querela numero 15’ : “Querela numero 15”. Poche ma lapidarie parole quelle scritte da Asia Argento sul proprio profilo Twitter indirizzate a Filippo Contri, concorrente del Grande Fratello 15. Il motivo? Le parole decisamente offensive rivolte dal ragazzo all’attrice nel corso di una conversazione con i compagni d’avventura. Danilo infatti sostiene che Lucia, la giovane con cui Filippo ha avviato un flirt all’interno della casa di ...

GF15 : Simone minacciato da Baye - Filippo Contri denunciato da Asia Argento Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del ''#Grande Fratello 15'', il reality condotto da Barbara D'Urso [Video] che andra' in onda stasera con la terza puntata. Le ultime novita' ci svelano che #Baye Dame e Filippo Contri sono stati protagonisti di due nuovi episodi denigratori. ''Grande Fratello'': Baye Dame ha minacciato Simone? Le novita' del Grande Fratello svelano che ci sono stati nuovi atti ...

“Querela!”. Grande Fratello : Filippo Contri finisce nei guai. Il concorrente si lascia sfuggire una frase pesantissima su un’attrice e lei annuncia : “Piovono calunnie” : Sembra proprio non esserci pace per la produzione del Grande Fratello Nip. Dopo le numerose proteste del pubblico a causa degli atteggiamenti avuti dagli inquilini nei confronti di Aida Nizar, la concorrente spagnola spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso, adesso Carmelita ha un’altra gatta da pelare. L’edizone Nip, tornata in televisione dopo un’assenza di tre anni, non è iniziata nel migliore dei modi. Danilo Aquino è ...

Asia Argento contro Filippo Contri del GF 15 : arriva la querela : Grande Fratello: Filippo Contri querelato da Asia Argento Non c’è pace per i concorrenti del Gf 15 dopo aver messo in atto forme di bullismo e atti di violenza verbale, psicologica e quasi fisica ai danni della concorrente spagnola Aida Nizar. Ieri pomeriggio i ragazzi si sono riuniti in giardino discutendo di musica e gossip. Danilo Aquino avrebbe paragonato fisicamente Lucia Orlando ad Asia Argento. A quel punto Filippo Contri avrebbe ...

Lucia Orlando/ Una settimana sottotono e il flirt con Filippo Contri (Grande Fratello 2018) : Lucia Orlando, Grande Fratello 2018: la concorrente è sempre più coinvolta da Filippo Contri, ma l'ultima settimana l'ha vista poco attiva.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 10:25:00 GMT)

Filippo Contri/ Sarà eliminato? La storia con Lucia Orlando è solo strategia? (Grande Fratello 2018) : Filippo Contri, stasera potrebbe essere eliminato. Crescono di bubbi sulla storia d'amore con Lucia Orlando, è solo una tattica per evitare di lasciare la Casa? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:00:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Lucia Orlando e Filippo Contri in crisi - Lucia Bramieri e Baye Dame contro Mariana : Grande Fratello 2018, news dalla Casa: è già crisi tra Lucia Orlando e Filippo Contri? Intanto Lucia Bramieri e Baye Dame criticano Mariana(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 07:09:00 GMT)

Filippo Contri geloso di Lucia al Grande Fratello : lei lo ‘minaccia’ : GF 15: Filippo Contri discute con Lucia Orlando Dopo 10 giorni dall’inizio di questa nuova edizione del Grande Fratello è successo davvero di tutto. Difatti gli inquilini della casa più spiata dagli italiani hanno fatto molto parlare, soprattutto per via dell’atteggiamento avuto nei confronti della concorrente spagnola Aida Nizar. Per tale motivo la conduttrice Barbara d’Urso, giorni fa a Pomeriggio 5, ha rivelato che la ...

Filippo Contri ha bestemmiato? Caos al GF 2018 : Filippo Contri ha bestemmiato al Grande Fratello 2018? Non si sta parlando d'altro, considerato anche che il ragazzo è stato al centro dell'attenzione durante l'ultima diretta non solo per la sua storia (d'amore?) con Lucia Orlando ma anche per le frasi poco carine sparate a raffica contro Alessia Prete. Una puntata ricca di colpi di scena, parole piuttosto forti e notizie che hanno creato un terremoto all'interno della Casa più spiata d'Italia, ...