Fi | Biancofiore | “Elezioni in estate? Da brividi Al Sud non si possono permettere le

(Di martedì 8 maggio 2018) “Elezioni anticipate in? Danno ia tutti, perché sarebbero la consegna della vittoria al M5s per un semplice motivo purtroppo: al Sud non sidi andare in vacanza e lì quindi vincerebbero i 5 Stelle“. Così a L’Aria che Tira (La7) la deputata di Forza Italia, Michaela, commenta la possibilità del voto anticipato a luglio. E bacchetta il leader della Lega, Matteo Salvini: “Non capisco proprio perché vuole tornare al voto in. Al Sud vincerebbe il M5S e noi andremmo sotto il 50%, quindi sarebbe il baratro assoluto per la democrazia”. Poi difende strenuamente l’ex Cavaliere: “Non capisco perché si debba chiedere sempre un passo indietro a Berlusconi, che con Salvini è il vincitore di queste elezioni, e non si possa chiedere invece un passo avanti e di coscienza a chi queste elezioni non le ha vinte ...