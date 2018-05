Festival di Cannes 2018 Su la Croisette per il primo giorno della manifestazione | tutti

Festival di Cannes 2018 : una vigilia da thriller : Sarà Oltre al caso Netflix, ritrovato esattamente lì dov'era un anno fa e con un'apertura verso la riconciliazione per ora solo da parte della piattaforma di streaming, si è aggiunto il caso Terry ...

TorinoFilmLab al 71/o Festival di Cannes : TORINO, 7 MAG - Dopo il successo record ottenuto alla Berlinale 2018, che ha visto due film sostenuti da TorinoFilmLab, 'Touch Me Not' e 'The Heiresses', aggiudicarsi i maggiori premi del Festival, ...

Festival di Cannes 2018 - una vigilia da thriller : La 71^ edizione del Festival di Cannes (alle porte: inizia l’8 maggio) potrebbe essere considerata l’edizione della “svolta”. Superata la boa dell’annata tonda Thierry Frémaux ha deciso di puntare sul cambiamento. Vedremo se l’anno zero delle proiezioni stampa in concomitanza con quelle ufficiali (tranne per quelle a tarda sera che i giornalisti recupereranno la mattina seguente) provocherà strascichi sufficienti da far ritornare il condottiero ...

Festival di Cannes 2018 - i protagonisti : Dall’8 al 19 maggio i riflettori saranno puntati sulla 71esima edizione del Festival di Cannes che, nonostante restrizioni (vedi alla voce selfie) e polemiche (su Netflix e dintorni), si conferma uno degli eventi cinematografici e glamour più attesi e seguiti del mondo, un susseguirsi di cineasti e star uniti nel nome della settima arte (e delle belle feste). Presenza fissa sarà quella della giuria presieduta dall’affascinante Cate ...

Festival di Cannes – Netflix : il punto su una frattura… riconciliabile? : Il caso Netflix-Cannes tiene banco da un anno a questa parte. Tutto è iniziato nel maggio 2017 quando le parole di Pedro Almodovar (allora presidente di giuria) hanno lasciato il segno: «Non concepisco una Palma d’oro data a un film che poi non viene visto sul grande schermo». Al contrario, il giurato Will Smith gli rispondeva: «A casa mia Netflix ha fatto solo bene, ha permesso ai miei figli di vedere film che altrimenti non avrebbero mai ...

Cannes - domani al via un Festival sempre più in crisi di identità : Mentre faccio le valigie per il festival di Cannes, maledicendo il meteo che prevede 10 giorni su 12 di pioggia e temperature medie di 16 gradi, c’è una domanda che continua a disturbarmi: avrò fatto bene quest’anno ad accreditarmi? Sia chiaro, non mi spaventano le code di 4/5 ore che sarò costretta a fare per essere certa di entrare alle proiezioni stampa – sempre che il mio misero accredito blu, penultimo in scala d’importanza, sia ...

Netflix ammette di aver sbagliato con il Festival di Cannes : ... dal momento che la compagnia si era rifiutata di portare al cinema le due pellicole a causa della legge francese che ne avrebbe impedito lo streaming per 36 mesi dopo l'arrivo nelle sale. A seguito ...

Festival di Cannes 2018 - pinkwashing per la Croisette anche se il fantasma di Weinstein non abbandona la kermesse : A pochi giorni dall’inizio del Festival di Cannes 2018 (8-19 maggio), Cate Blanchett – presidente di giuria della della 71° edizione della kermesse francese – si confessa ai giornali e per la prima volta parla dei propri trascorsi (professionali) con Harvey Weinstein. “Ha avuto atteggiamenti inappropriati anche con me. Mi dava una brutta sensazione. Spesso mi diceva ‘Non siamo amici’ perché non facevo quello che voleva” e ancora “Non credo che ...

Renault e il Festival di Cannes - un legame di 35 anni : Renault e il Festival di Cannes, un legame di 35 anni Le Renault più esclusive accompagneranno le star sul red carpet del 71° Festival di Cannes Continua a leggere

Magnum porta Alexander Wang e Bella Hadid al Festival di Cannes : Ancora una volta il Festival di Cannes, ancora una volta una deliziosa commistione con il mondo della moda. Dopo la collaborazione con Moschino e Cara Delevingne, Magnum è pronto a tornare sulla croisette per presentare la sua nuova campagna pubblicitaria, al grido di “Prendi il piacere seriamente”. I protagonisti, questa volta, sono lo stilista statunitense di origini taiwanesi Alexander Wang e la top model Bella Hadid, che giocano ...

Festival del Cinema di Cannes : si cercano 250 giovani per l'Area Accoglienza Video : La settantunesima edizione del Festival del #Cinema di Cannes si svolgera' a Cannes dall'8 al 19 maggio 2018. Come ogni anno, è molto nutrito il team di persone che da mesi lavora per una delle manifestazioni Cinematografiche più celebri del mondo. Anche quest'anno, l'evento apre le porte ai giovani [Video]: si assumono, infatti, 250 risorse che saranno impiegate come Addetti all'Accoglienza. Come suggerisce l'espressione stessa, i candidati ...

Festival del Cinema di Cannes : si cercano 250 giovani per l'Area Accoglienza : La settantunesima edizione del Festival del Cinema di Cannes si svolgerà a Cannes dall'8 al 19 maggio 2018. Come ogni anno, è molto nutrito il team di persone che da mesi lavora per una delle manifestazioni Cinematografiche più celebri del mondo. Anche quest'anno, l'evento apre le porte ai giovani: si assumono, infatti, 250 risorse che saranno impiegate come Addetti all'Accoglienza....Continua a leggere

Renault si conferma partner del Festival di Cannes : Il Festival di Cannes riconferma la partnership con Renault per la sua 71° edizione, che si terrà dall’8 al 19 maggio prossimi. La flotta ufficiale sarà costituita da 300 veicoli della Casa francese, di cui 170 Renault Espace e 130 Talisman. Una flotta che punta sull’immagine completerà questa compagine, con Renault Trafic SpaceClass e Nuovo […] L'articolo Renault si conferma partner del Festival di Cannes sembra essere il primo su ...

Cannes 2018 : il Festival «perdona» Lars von Trier : Ci sembra ancora di vederlo Lars von Trier, le labbra arricciate, lo sguardo severo e la t-shirt nera con su scritto «Persona non grata – Official Selection» che mostra ai fotografi della Berlinale quattro anni fa, in occasione della presentazione della prima parte del suo Ninphomaniac. Una provocazione che il regista danese sferrò contro il Festival di Cannes, colpevole di averlo «bandito» dal concorso a seguito delle sue dichiarazioni ...