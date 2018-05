Festa della mamma | nei centri Artemisia trattamenti gratis

Genoa in Festa : 120 anni fa il primo scudetto della storia italiana : E la Coppa d'Onore, donata ai rossoblù nel 1900 dal Duca degli Abruzzi, torna a casa dopo un lungo peregrinare

Festival di Cannes 2018/ Su la Croisette per il primo giorno della maniFestazione : tutti i film in concorso : Festival di Cannes 2018, su la Croisette per il primo giorno della manifestazione: programma, tutti i film in gara. Grande attesa per i nuovi film di Matteo Garrone e Lars Von Trier.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 00:12:00 GMT)

La presidente Damiano alla serata finale della maniFestazione benefica "Enjoy the present-Goditi il presente" : ... per aver organizzato anche quest'anno questa importante e lodevole manifestazione che mette insieme i valori profondi dello sport e della solidarietà, una delle formule vincenti per sostenere i più ...

Domenica 13 maggio Festa della Mamma al Bioparco di Roma : Per festeggiare le mamme, al Bioparco nella settimana dal 7 al 14 maggio 2018 tutte le mamme pagheranno la metà del biglietto di ingresso (€ 8,00 anziché 16,00). Domenica 13 maggio in occasione della ‘Festa della Mamma’, sarà organizzata una giornata speciale: dalle 11.30 alle 17.00 saranno attivi i laboratori creativo-manuali in cui mamme e figli potranno realizzare insieme un ricordo speciale; si potrà partecipare alla visita guidata a tema ...

I 30 anni di Adele in un’incredibile Festa a tema Titanic (foto) : “La miglior notte della mia vita” : I 30 anni di Adele non si dimenticheranno facilmente. Sarà pur vero che i dirty 30 si compiono una volta sola, ma l'artista ha sicuramente voluto qualcosa di molto particolare per festeggiare questa importante ricorrenza. Il party a tema ha fatto il giro del web grazie alle immagini condivise dall'artista dopo la festa che ha organizzato per i suoi primi 30 anni, specificando come quella sia stata la notte migliore della sua vita. In una ...

La scienza sbarca in bar e pub : Pint of Science L'Aquila 2018 - prima tappa abruzzese della maniFestazione di divulgazione scientifica nata nel ... : «Caratteristica di Pint of Science è quella di portare, letteralmente, la scienza nel bar o nel pub sotto casa " spiega Ilaria Zanardi, genovese, che oltre ad essere responsabile nazionale di Pint of ...

Festa della Mamma - quando e perché si festeggia : La Festa della Mamma, che si celebra il 13 maggio, è forse la festività più antica della storia dell’umanità qualora la si consideri nei culti arcaici della Madre Terra. Gea madre natura era celebrata un po’ in tutte le culture preistoriche dal Neolitico al risveglio primaverile. In tempi storici, Grecia e Roma omaggiavano divinità femminili legate alla vita contadina nel mese di maggio, per l’associazione con la fertilità ...

'Ogni bambino è vita' - la campagna di Unicef per la Festa della mamma - : L'obiettivo è quello di sensibilizzare e raccogliere fondi per garantire assistenza sanitaria di qualità a prezzi accessibili a mamme e neonati. Sono 7mila nel mondo quelli che muoiono ogni giorno ...

Festa della mamma - le idee regalo per la regina della casa : Si avvicina la Festa della mamma – sarà il prossimo 13 maggio – una bella occasione per ringraziare tutte le “wonder woman” che con il loro amore e il loro impegno contribuiscono a rendere speciale ogni giorno la vita di noi figli. LEGGI ANCHE7 situazioni in cui avremo sempre bisogno di nostra madre In tempi tanto disincantati la Festa della mamma resta comunque uno dei “trend” più forti anche sul web, ma mai così tanto: nel 2017 le ...

Festa della Fava di Fratte Rosa e dei Tacconi : In un mondo dove tutto è giocato sull'immagine, tutto è virtuale, sarebbe necessario tornare a fare. La Casa dei bambini di Torre San Marco propone laboratori esperienziali basati sui giochi tattili, ...

Festa della mamma 2018/ Quando si celebra? Frasi - idee regalo - iniziative e offerte : Festa della mamma 2018: Quando si celebra? Frasi e idee regalo per gli auguri, iniziative e offerte da condividere per celebrarle. Ultime notizie.