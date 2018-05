Fedeli | sempre

I calciatori più Fedeli di sempre (alla maglia) : Per una volta in cima alla classifica non c’è Cristiano Ronaldo. C’è però uno dei giocatori che con il portoghese si è incrociato più volte negli ultimi anni, sempre su fronti opposti. È Gianluigi Buffon il giocatore in attività più fedele al proprio club secondo la classifica del Cies, International Centre for Sports Studies, stilata guardando ai calciatori delle 5 maggiori leghe calcistiche con la più lunga striscia con la stessa maglia. A ...