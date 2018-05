Favoloso prende in giro Aida al Grande Fratello | secondo lui il pubblico la farà uscire

Il Gf prende provvedimenti contro Luigi e Aida. Favoloso : "Sono stato un animale" : Dopo la squalifica di Baye Dame per le aggressioni nei confronti di Aida Nizar , la produzione del Gf Nip ha preso altri provvedimenti . In particolare, i concorrenti che più hanno esagerato 'fra tutti'...

Grande Fratello - Nina lascia Luigi : la reazione di Favoloso sorprende : Nina Moric ha lasciato Luigi in diretta al GF 15: Favoloso non si pente Nina Moric ha confermato con una telefonata al Grande Fratello di aver lasciato Luigi Favoloso. La Grande Barbara d'Urso ha così sentito il dovere di informare il suo concorrente. Con un breve filmato è stata mostrata la Grande attrazione fisica e mentale che […]