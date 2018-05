Fatebenefratelli Isola | Gala per terapia intensiva neonatale

Sanità - Fatebenefratelli-Isola Tiberina : si inaugura oggi la Terapia Intensiva Neonatale unica in Italia : Novità assoluta in Italia: una nuova soluzione all’avanguardia per assicurare il contatto di genitori e familiari con i piccoli pazienti anche a distanza, attraverso tablet o smartphone. Succede all’ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina, dove già esiste una Terapia Intensiva Neonatale prima nel Lazio accessibile ai genitori h 24, che assiste ogni anno circa 600 bambini, di cui 400 prematuri (4000 i parti totali effettuati ogni anno ...