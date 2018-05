Fassina | Atac | subito manutenzione e investimenti

"Privatizzare Atac non può che far aggravare i problemi". Intervista a Stefano Fassina - da Puntocritico.info - : Ha un senso oggi ricostruire la sinistra se si ridefinisce e rivitalizza l'intervento pubblico nell'economia e la funzione dello Stato nazionale, se si riunifica il frammentato mondo del lavoro, se ...

ATAC - CAMPIDOGLIO RINVIA REFERENDUM TRASPORTO PUBBLICO/ Si vota a ottobre - insorge Fassina : CAMPIDOGLIO RINVIA REFERENDUM TRASPORTO PUBBLICO : vota zioni differite a ottobre per non sovrapporre la tornata elettorale con le vota zioni amministrative per i Municipi(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:45:00 GMT)

Fassina (Sinistra per Roma) : Atac a rischio fallimento : Fassina (Sinistra per Roma): Subito un Consiglio straordinario – Roma – Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso un comunicato. “Purtroppo, per... L'articolo Fassina (Sinistra per Roma): Atac a rischio fallimento proviene da Roma Daily News.