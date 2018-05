Farmaceutica | Takeda compra Shire per 52 miliardi

Farmaceutica - maxi-acquisizione della giapponese Takeda : compra l'irlandese Shire per 52 miliardi : MILANO - L'azienda Farmaceutica giapponese Takeda ha raggiunto un accordo per rilevare l'irlandese Shire Plc per un controvalore di 46 miliardi di sterline, l'equivalente di 52 miliardi di euro: si ...