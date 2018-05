Fare il discografico | ci vuole talento per trovare talenti

huffingtonpost

(Di martedì 8 maggio 2018) Ha scoperto Caparezza, quando ancora era Mikimix, il "cantante insignificante". Ha portato Moby a esplodere nel mercato nostrano. È stato forse il primo in Italia a scommettere su una sconosciuta canzone di un oscuro gruppo di Seattle: erano i Nirvana con la loro "Smells Like Teen Spirits"...Incontrare Carlo Martelli, di professione, è comeun esaltante viaggio nel tempo, tra successi nazionali e internazionali, ma soprattutto tra tanti, tanti aneddoti succosi. Tipo quando, a tarda sera, ha organizzato una "pizzata" d'emergenza insieme ai Tool e PJ Harvey, per risollevare un po' il morale del super gruppo californiano, dopo un debutto romano andato storto. O ancora, quando racconta il suo primo incontro con Kylie Minogue:"Kylie era seduta al tavolo di un hotel di lusso insieme ad altre tre ballerine della sua taglia -Kylie è piccolina- e facevano ...