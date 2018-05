wired

: Fantasy italiano, i romanzi da leggere e i panel da seguire al Salone del Libro - micheleiurillo : Fantasy italiano, i romanzi da leggere e i panel da seguire al Salone del Libro - scoopscoop6 : Fantasy italiano, i romanzi da leggere e i panel da seguire al Salone del Libro - pcexpander : Fantasy italiano, i romanzi da leggere e i panel da seguire al Salone del Libro #pcexpander #cybernews #notizie… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Maggio è il mese deldele della lettura, ideale per fare il punto della situazione del. Che sia ambientato a Roma, che parli di fate o di vampiri, che coinvolga la Puglia più torrida o il paesino piemontese più dimenticato, non ha importanza, basta che riesca ancora a riempirci di meraviglia. Vi consigliamo i migliori libridain questo momento, abbinati aipiù interessanti e significativi sul tema che si terranno in quel di Torino, nei giorni deldel2018. Cominciamo con l’anomalia, lo scrittore diche pubblica in inglese. Dopo l’ottimo L’età sottile, Francesco Dimitri in The Book of the Hidden Things, racconta la storia di un gruppo di amici,che abitano in una piccola cittadina della Puglia. Il più carismatico del gruppo, Art, sembra nascondere segreti inquietanti e avere strane ...