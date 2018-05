Falso Made in Italy | per arginare la delibera progetti di filiera ed etichettatura

Coldiretti : Falso Made in Italy 100 mld : Il valore complessivo del falso prodotto italiano nel mondo ammonta a 100mld: sono risultati falsi 2 prodotti su 3. Tra i prodotti più taroccati,il salame Italia, la mozzarella "Casa Italia", l' ...

Coldiretti : Falso Made in Italy 100 mld : 21.18 Coldiretti: falso made in Italy 100mld E' aumentato del 70% in 10 anni il falso made in Italy del settore agroalimentare.Lo rileva lo studio Coldiretti presentato all'inaugurazione di Cibus di Parma, con la prima grande esposizione sul made in Italy rubato. Il valore complessivo del falso prodotto italiano nel mondo ammonta a 100mld: sono risultati falsi 2 prodotti su 3. Tra i prodotti più taroccati,il salame Italia, la mozzarella ...

Cibus - allarme Coldiretti : Falso Made in Italy - giro da 100 miliardi nel mondo : I prodotti alimentari italiani sono i più noti e apprezzati al mondo, per questo sono anche i più imitati. L'allarme Coldiretti oggi all'inaugurazione della fiera internazionale del cibo che si svolge ...

Coldiretti : "Falso Made in Italy sale a 100 mld - +70% in 10 anni" : sale ad oltre 100 miliardi il valore del falso made in Italy agroalimentare nel mondo con un aumento record del 70% nel corso dell'ultimo decennio , per effetto della pirateria internazionale che ...

Falso Made in Italy - maxi sequestro di biancheria proveniente da Asia - : La Guardia di Finanza ha requisito a Torino circa cinque milioni di capi dal valore di oltre dieci milioni di euro. Dalle etichette risultava la provenienza italiana ma in realtà la merce arrivava da ...

Falso Made in Italy - maxi sequestro di biancheria proveniente da Asia - : La Guardia di Finanza ha requisito a Torino circa cinque milioni di capi dal valore di oltre dieci milioni di euro. Dalle etichette risultava la provenienza italiana ma in realtà la merce arrivava da ...

Falso Made in Italy - maxi sequestro di biancheria proveniente da Asia : Falso Made in Italy, maxi sequestro di biancheria proveniente da Asia La Guardia di Finanza ha requisito a Torino circa cinque milioni di capi dal valore di oltre dieci milioni di euro. Dalle etichette risultava la provenienza italiana ma in realtà la merce arrivava da Cina e India. Due imprenditori ...

Falso 'Made in Italy' - sequestrati 5 mln di capi di abbigliamento : Roma, 18 apr. , askanews, L'etichetta parlava chiaramente di articoli 'Made in Italy', realizzati con tessuti di ottima qualità. Tutto Falso: la merce, migliaia di capi di biancheria intima, proveniva ...

Falso "Made in Italy" - sequestrati 5 mln di capi di abbigliamento : Roma, 18 apr. , askanews, - L'etichetta parlava chiaramente di articoli "Made in Italy", realizzati con tessuti di ottima qualità. Tutto Falso: la merce, migliaia di capi di biancheria intima, ...