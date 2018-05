huffingtonpost

: Fallisce l'ultimo pressing su Silvio: Berlusconi non crede al voto a luglio - HuffPostItalia : Fallisce l'ultimo pressing su Silvio: Berlusconi non crede al voto a luglio - AS3691 : RT @HuffPostItalia: Fallisce l'ultimo pressing su Silvio: Berlusconi non crede al voto a luglio - LelloForlini : RT @HuffPostItalia: Fallisce l'ultimo pressing su Silvio: Berlusconi non crede al voto a luglio -

(Di martedì 8 maggio 2018) A questo punto Sergio Mattarella è pronto ad affidare l'incarico già nel pomeriggio di domani o al massimo giovedì. Perché, dopo oltre sessanta giorni, tre giri di consultazioni e un appello alla "responsabilità", si è consumata anche l'ennesima attesa delle convulsioni del centrodestra.Ad Arcore è andato in scena l'assedio per far "mollare"e consentire la nascita di un governo Salvini-Di Maio attraverso l'appoggio esterno del suo partito. Pezzi di partito del Nord che ormai gravitano nell'orbita della Lega, inquieti parlamentari del Sud terrorizzati dalla prospettiva di un ritorno ale soprattutto i vertici aziendali, da sempre sensibili al tema della stabilità e per definizione "filo-governativi": per tutto il giorno il Cavaliere è stato bersaglio di unasfissiante.Passaggio difficile per ...