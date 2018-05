Facebook a pagamento | le possibili novità in arrivo per gli utenti

Blastingnews

: RT @FabriMaina: Arriva la versione a pagamento di #Facebook? @lastampatech - TinaSuePatters2 : RT @FabriMaina: Arriva la versione a pagamento di #Facebook? @lastampatech - manuandoni : SERVIZIO TAXI PARTEGGIATO Dalla Stazione Autobus ? Al Aeroporto Santander Pagamento unico: 16,00 € 4 persone al pr… - infoitscienza : Facebook: sempre più probabile la svolta a pagamento (senza ADV) -

(Di martedì 8 maggio 2018) Versione adi? Sembrerebbe di si. Le ultime indiscrezioni sul social network VIDEO più usato in tutto il mondo, riguarderebbero la potenzialeta' di una nuova formula, della piattaforma in rete, senza inserzioni pubblicitarie ma, a quanto pare, aper gliche potrebbero preferire questo nuovo tipo di formula.: lenovita' inper gliQuesta volta non si tratterebbe dell'ennesima ‘bufala’ e lata' che possa nascere, prossimamente, una versione disenza pubblicita', starebbe iniziando a concretizzarsi realmente. Dopo le parole di Mark Zuckerberg alla Conferenza degli sviluppatori diF8, non è risultato difficile - per addetti ai lavori e non - dedurre che in parallelo verra' sviluppata una versione a, tra l’altro, starebbe portando avanti delle ricerche, in ...