Esplosione in una casa a Crotone | 2 morti | ferite 3 bimbe | una è in gravi condizioni

Crotone - Esplosione in una casa : 2 morti - tra i feriti ci sono 3 bimbe : È avvenuto in un quartiere popolare della città. Le persone rimaste coinvolte sarebbero in tutto sette. Una delle piccole è in gravi condizioni

Esplosione Londra - diversi feriti ad una festa ebraica/ Ultime notizie video : scoppio durante falò : Londra, Esplosione ad una festa ebraica: diversi feriti, almeno 30. Ultime notizie video: scoppio durante falò per la celebrazione di Lag Ba'omer, diverse le ipotesi, ancora incerte le cause(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 17:10:00 GMT)

Esplosione in una base siriana - probabile raid di Israele : Una base dell'esercito siriano è stata colpita nella notte e le esplosioni hanno causato la morte di 'decine di soldati'. I media governativi accusano Usa e Gran Bretagna di aver lanciato 'missili' ...

Attacco kamikaze - 70 morti. Doppia Esplosione - la seconda era una trappola per giornalisti e soccorsi : Due terribili esplosioni all'alba avrebbero provocato - secondo alcune fonti - almeno 70 morti a Kabul, in Afghanistan. Le stime più prudenti avrebbero accertato 27 vittime ma il bilancio...

Foggia - Esplosione in una ditta di fuochi d’artificio a San Severo : “Ci sono 2 feriti” : Un’esplosione si è verificata in un laboratorio di fuochi d’artificio a San Severo, a pochi chilometri da Foggia. Secondo i siti locali, l’incidente, avvenuto attorno alle 9, ha distrutto completamente i capannoni dell’azienda. E ferito – secondo le prime notizie – almeno due persone, le cui condizioni non sono note. La fabbrica, nota anche fuori dalla Puglia per i suoi spettacoli pirotecnici, si trova nella ...

Vulcano Stromboli - nuova "Esplosione maggiore" nella notte/ Video - seconda eruzione in meno di una settimana : Vulcano Stromboli, nuova "esplosione maggiore" nella notte: boato e sequenza esplosiva a distanza di meno di una settimana dall'ultimo episodio dello scorso 24 aprile.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Usa - Esplosione in una raffineria : i vigili del fuoco : «Almeno 20 morti» : C'è stata una forte esplosione nella raffineria della cittadina di Superior nel Wisconsin. I testimoni raccontano che dalla Husky Energy refinery si è levato un boato fortissimo,...

Aleppo - Esplosione in una base "Forse un raid degli israeliani" : Dopo i raid della scorsa notte sulla Siria , è giallo su una esplosione nella base militare iraniana nella zona di Aleppo. Hezbollah smentisce che si tratti di un raid aereo degli israeliani. Secondo ...