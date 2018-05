Esplosione in casa a Crotone | 2 morti e 4 feriti

Esplosione in casa a Crotone - 2 morti : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Due persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite, tra cui tre bambine una delle quali in modo grave, nell'Esplosione di un appartamento avvenuto stasera a Crotone. La ...

Crotone - Esplosione in una casa : 2 morti : 01.45 Nell'esplosione di un appartamento a Crotone, due persone sono morte mentre tre sorelline e la loro mamma sono rimaste ferite. La più piccola delle bambine, 4 anni, è grave ed è ricoverata all'ospedale di Bari. Le altre due, 7 e 10 anni, sono all'ospedale di Crotone. Illeso il padre. L'onda d'urto della deflagrazione ha divelto le pareti interne dell'appartamento, ma l'edificio non è crollato. I Vigili del fuoco dovranno comunque ...

Esplosione IN UNA PALAZZINA A CROTONE - LA CASA NON CROLLA/ Ultime notizie - 2 morti e 4 feriti : ESPLOSIONE in una PALAZZINA a CROTONE, 2 morti e 4 feriti: anche 3 bimbe coinvolte, una è grave. La causa forse il malfunzionamento di una bombola del gas(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 00:56:00 GMT)

Esplosione in una casa a Crotone - 2 morti - ferite 3 bimbe : una è in gravi condizioni : È avvenuto in un quartiere popolare della città forse per il cattivo funzionamento di una bombola del gas. La piccola di 4 anni trasportata all'ospedale di...

Crotone - Esplosione in una casa : 2 morti - tra i feriti ci sono 3 bimbe : È avvenuto in un quartiere popolare della città. Le persone rimaste coinvolte sarebbero in tutto sette. Una delle piccole è in gravi condizioni

Esplosione nel Milanese - crolla una casa. Tutte salve le persone estratte dalle macerie| : Ancora da accertare le cause della deflagrazione, probabile una fuga di gas. Nove persone sono rimaste ferite, di cui due gravi

Trieste - muore nell’Esplosione del suo garage : in casa aveva 23 chili di tritolo : Nel garage magazzino del 50enne rinvenuti decine di proiettili da guerra, granate, mine e bombe a mano ma anche 23 chilogrammi di tritolo.Continua a leggere

Trieste - muore nell'Esplosione del garage : in casa aveva 23 chili di tritolo : Trieste - Chiarita la tragedia del Carso: l 'incidente mortale era avvenuto il 18 marzo scorso : oggi sono stati trovati ordigni nei sopralluoghi degli artificieri dell'Esercito. E addirittura oltre ...

Esplosione Catania : Pm sequestra casa : ANSA, - Catania, 21 MAR - Silenzio assordante. La gente passa e si fa il segno della croce, anche chi è in auto. Dei tavelloni di legno sono messi a mo' di porta sugli ingressi di via Garibaldi e via ...

Viterbo - Esplosione in casa : muore un giovane di 26 anni. Grave la fidanzata : La compagna trasportata d’urgenza dal 118 all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Tra le ipotesi quella di una fuga di gas

Viterbese. Esplosione in casa - un morto : 10.25 Esplosione nella notte in un appartamento a Montalto di Castro,in provincia di Viterbo.Un giovane di 26 anni è morto e la compagna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma per le ustioni riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Tra le ipotesi quella che l'Esplosione sia stata provocata da una fuga di gas. I pompieri hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.