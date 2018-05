Ermanno Olmi incontra il suo Cristo

Blastingnews

(Di martedì 8 maggio 2018) 'Sono nato a Bergamo, in un quartiere chiamato Malpensata. Invece spero che mia madre abbia avuto una bella pensata a mettermi al mondo'. Così rispondeva, a chi gli chiedeva dove fosse nato, sciogliendo il dubbio se Bergamo o nelle campagne di Treviglio, nei pressi, come scrivevano in molti. L’aforisma del regista scomparso ad Asiago, nell'ospedale dov'era ricoverato da giorni e dove la comare secca è venuta a prenderselo, dopo averlo sfiorato trent'anni fa con la stessa malattia, è fulminante nella sua semplicità. Rivelatore dell’animo e della poetica del regista scomparso a 86 anni. Con lui se n’è andato un grande vecchio, uno degli ultimi grandi del cinema italiano. Un cantore del mondo contadino, ma non solo Con lui se ne va un cantore del mondo contadino che a Treviglio lo segnò senza mai più lasciarlo, ma anche un regista onirico, a tratti visionario. Narratore di ...