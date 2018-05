ERMANNO OLMI 2 La ricerca di un abbraccio all' uomo nel suo cinema

ERMANNO OLMI/ 1. Il dono di uno sguardo che nasce dalla terra : In fondo è questo che un regista ci regala, se è, come fu ERMANNO OLMI (1931-2018), un autore, un poeta: uno sguardo sulla realtà, che solo in parte ci appartiene. GIUSEPPE FEYLES(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Folco Qulici, il bello di vedere l'Italia da un altro punto di vista, di G. FeylesIL MAIALE DI ROMA/ La Petacci e la pietà di un cappellano armato di breviario e cinepresa, di G. Feyles

ERMANNO OLMI - l’albero degli zoccoli/ Palma d'Oro a Cannes : tra i 100 film italiani da salvare : l’albero degli zoccoli, Ermanno Olmi: Il film Palma d’oro a Cannes, ecco la sua trama e colonna sonora raccontata direttamente dal regista tramite una nota del CD.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 23:13:00 GMT)

Addio a ERMANNO Olmi. Mattarella : raccontò l'Italia del boom economico : "Questa giornata segna una perdita enorme per il mondo del cinema, anche se il suo ricordo resterà sempre con noi nelle scene dei meravigliosi film che ci ha lasciato, attraverso i quali ci ha ...

L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI - ERMANNO OLMI/ Palma d'Oro a Cannes : "Non era affatto interessato alla fama" : L’albero DEGLI ZOCCOLI, ERMANNO OLMI: Il Film Palma d’oro a Cannes, ecco la sua trama e colonna sonora raccontata direttamente dal regista tramite una nota del CD.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 21:40:00 GMT)

L'albero degli zoccoli - ERMANNO Olmi/ Palma d'Oro a Cannes - quando disse : “È come fare ritratto della madre” : L’albero degli zoccoli, Ermanno Olmi: Il Film Palma d’oro a Cannes, ecco la sua trama e colonna sonora raccontata direttamente dal regista tramite una nota del CD.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:06:00 GMT)

ERMANNO OLMI - L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI/ Palma d’oro a Cannes : video - il ricordo dei protagonisti dell'epoca : L’albero DEGLI ZOCCOLI, ERMANNO OLMI: Il Film Palma d’oro a Cannes, ecco la sua trama e colonna sonora raccontata direttamente dal regista tramite una nota del CD.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:25:00 GMT)

Cinema - addio al regista ERMANNO Olmi : E' morto ad 86 anni il regista Ermanno Olmi. Si è spento nell'ospedale di Asiago, dove era stato ricoverato d'urgenza venerdì sera, dopo aver combattuto per lungo tempo contro una grave malattia. Olmi ...

Morto ERMANNO OLMI - Raz Degan : «Ha scommesso su di me - mi ha dato una chance per essere libero» : «Siamo rimasti in contatto fino alla fine. Con lui, con i suoi figli. Mi spiace tanto. È stato un grande maestro di cui si sentirà la mancanza». Sono passati dodici anni da quando Raz Degan ha ...

«Fare - disobbedire - votare» : l’eredità del maestro ERMANNO Olmi : Ermanno Olmi è mancato proprio alla viglia del festival di Cannes, che nel 1978 gli tributò la Palma d'oro per L'albero degli zoccoli, consacrandolo come uno dei migliori registi...

L’albero degli zoccoli - ERMANNO Olmi/ Palma d’oro a Cannes : trama e colonna sonora raccontata dal regista : L’albero degli zoccoli, Ermanno Olmi: Il Film Palma d’oro a Cannes, ecco la sua trama e colonna sonora raccontata direttamente dal regista tramite una nota del CD.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:50:00 GMT)

ERMANNO OLMI raccontato da Roberta Torre 'Il mio maestro di cinema e di sguardo' : Ermanno Olmi è stato il mio maestro. maestro di cinema ma prima ancora maestro di sguardo. Un uomo grande e un grande uomo che camminava a passi precisi per i corridoi di Ipotesi cinema a Bassano del ...

Santarcangelo : il cordoglio dell'Amministrazione per la scomparsa dell'amico ERMANNO Olmi : Due anni dopo dirige "I fidanzati" in cui è costante la sua poetica attenta al mondo della gente semplice, della vita quotidiana, dei sentimenti spesso non espressi ma manifestati con le azioni. Nel ...

Ciao ERMANNO OLMI - sono diventato regista grazie a te : La sera in cui decisi che non avrei potuto fare altro che il regista, piansi. Era il 1993, ero nell’appartamento in affitto di via Pietralata a Roma, e fu la sera in cui conobbi Ermanno Olmi. Fu tutta colpa di Fernando, il mio coinquilino. Studiava come me Storia del cinema alla Sapienza. Stava scrivendo una tesi sul quel regista italiano che veniva dal bergamasco. Aveva avuto accesso all’archivio delle sue opere e portò a casa tutti ...

Ciao ERMANNO (Olmi) - sono diventato regista grazie a te : La sera in cui decisi che non avrei potuto fare altro che il regista, piansi. Era il 1993, ero nell’appartamento in affitto di via Pietralata a Roma, e fu la sera in cui conobbi Ermanno Olmi. Fu tutta colpa di Fernando, il mio coinquilino. Studiava come me Storia del cinema alla Sapienza. Stava scrivendo una tesi sul quel regista italiano che veniva dal bergamasco. Aveva avuto accesso all’archivio delle sue opere e portò a casa tutti ...