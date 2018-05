“Era molto arrabbiato” Frizzi | l’atroce confessione prima di morire A neanche due mesi

caffeinamagazine

(Di martedì 8 maggio 2018) Dalla morte di Fabrizio, il conduttore romano venuto a mancare per un’emorragia cerebrale il 26 marzo a 60 anni appena compiuti, la conduzione de L’Eredità è stata affidata al collega e amico Carlo Conti. Conti aveva già sostituitonell’ottobre del 2017 quando questi ebbe un’ischemia mentre registrava una puntata de L’Eredità. Fabrizio era tornato a condurre la trasmissione nel dicembre 2017 ed era stato accolto dal pubblico con un grandissimo calore. Conti, in quell’occasione, gli aveva simbolicamente restituito le “chiavi” della trasmissione e tutto sembrava sarebbe tornato come. E invece no. Perché quel malore dinon era un malore passeggero:era malato di tumore, un tumore incurabile. E sapeva che la sua vita non sarebbe durata a lungo. Una tristezza, la sua scomparsa. Tutti sentono la sua mancanza, la mancanza di quei modi gentili, del suo sorriso, ...