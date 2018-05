Emilio Fede è furioso con i giudici che l' hanno condannato a più di 4 anni

Emilio Fede : "Condannato per aver fatto prostituire donne che erano già prostitute. Le 3 avevano un ottimo rapporto con il sesso" : È un fiume in piena Emilio Fede, dopo la condanna a 4 anni e 7 mesi inflittagli ieri dalla corte d'appello, nell'ambito del processo Ruby Bis. E stamattina, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha lanciato pesanti accuse ai magistrati:"Rispetto i giudici, ma quando mi vedo condannato in questo modo mi viene da pensare che o che quando si colpisce Berlusconi bisogna colpire anche me, oppure che il tribunale che mi ha condannato ...

RUBY BIS - CONDANNE PER Emilio Fede E NICOLE MINETTI/ Video - sentenza d'appello : piccolo sconto di pena : Verso la sentenza del processo RUBY Bis: EMILIO FEDE e NICOLE MINETTI imputati, la difesa “lei come Cappato con Dj Fabo, ha aiutato le Olgettine nell'esercizio della libera prostituzione”(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 21:16:00 GMT)

Processo Ruby bis - chiesta condanna per Emilio Fede e Nicole Minetti/ Il pg : "Favoreggiamento prostituzione" : Processo Ruby bis: in appello il pg chiede la conferma delle condanne per Emilio Fede e Nicole Minetti contestando loro il reato di favoreggiamento della prostituzione(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:27:00 GMT)

Emilio Fede è rifatto? Lui ammette : “Potrei aver fatto qualcosa…” : Emilio Fede smentisce i ritocchi dopo Non è L’Arena, ma… Emilio Fede in seguito alla sua partecipazione a Non è L’Arena di Massimo Giletti era stato accusato di essersi rifatto completamente il viso in seguito ad un presunto gonfiore che avrebbe mostrato intorno agli zigomi. L’ex direttore del tg 4 dopo la polemica aveva zittito tutti dando colpa al grandangolo, ma quella breve risposta non aveva del tutto convinto i ...

Emilio Fede : Non sono contro la chirurgia estetica : Dopo l'ultima ospitata a 'Non è l'Arena', Emilio Fede è stato attaccato aspramente dai social per il suo viso, apparso assai levigato. Il popolo del web ha sospettato che l'ex direttore del Tg4 abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. In un'intervista al settimanale Chi, in edicola questa settimana, il popolare giornalista non credeva di suscitare tranto clamore: Il giorno dopo, in treno, la gente mi guardava e mi diceva: “Ma ...

“Il botulino non è proibito” : AITEB risponde ad Emilio Fede : «Il botulino non è proibito, anzi, con finalità estetica per l’Italia è permesso dalla legge dal 2004 e dal 2002 per gli gli Stati Uniti – commenta Massimo Signorinichirurgo estetico e plastico e presidente di AITEB – Associazione ItalianaTerapia Estetica botulino. Emilio Fede, intervenendo allatrasmissione “La zanzara” in onda ieri, 4 aprile 2018 su Radio 24, eincalzato dal conduttore Giuseppe Cruciani sui suoi presunti ritocchi ...