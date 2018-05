Emilia Clarke sul finale ‘divisivo’ de Il trono di spade 8 | ‘Alcuni urleranno | altri

Emilia Clarke parla de Il Trono di Spade 8 : “la gente urlerà e…” : Cresce l’attesa per l’ultima stagione de Il Trono di Spade 8 e cominciano a trapelare alcune indiscrezioni sul finale: ecco le parole di Emilia Clarke Il finale de Il Trono di Spade 8 vi farà urlare. A rivelarlo in anteprima assoluta è Emilia Clarke, l’attrice che nella saga interpreta Daenerys Targaryen la Regina dei Draghi. Purtroppo tutti i fan della serie cult dovranno aspettare ancora un anno per scoprire cosa succederà, ...

Game of Thrones - Emilia Clarke : «Il finale non piacerà ai fan» : Bocche cucite da parte del cast di Game of Thrones , Il Trono di Spade , in vista dell'ultima stagione della saga fantasy che ha conquistato il mondo. Una cosa è certa: il finale potrebbe dividere i ...

Pauley Perrette di NCIS è l’attrice più amata della tv americana - più di Emilia Clarke e Millie Bobby Brown : Pauley Perrette di NCIS ha sicuramente lasciato il segno nei cuori dei suoi spettatori: anche se Abby Sciuto uscirà di scena negli ultimi episodi della quindicesima stagione della serie, una classifica riportata da The Wrap ha incoronato la Perrette come attrice più amata della tv americana in primetime. Stilata dalla Q Scores Company, la classifica è basata su alcuni sondaggi sottoposti ai consumatori e utilizzati da diverse aziende come ...