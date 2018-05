Embraco | Calenda firma decreto per Fondo da 200 milioni di euro

Dopo Embraco - bis con Italiaonline Calenda sposa ancora Karl Marx Le mire sulla segreteria Dem? : Chi non ricorda l’improvviso attivismo sociale che manifestò il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda poco prima delle elezioni? Lui, tutto casa e Confindustria, sentì impellentissimo il desiderio di aiutare, Marxianamente, i proletari di tutto il mondo, ma specificatamente italiani, Segui su affaritaliani.it

Embraco - ministro Calenda ad assemblea : ANSA, - RIVA PRESSO CHIERI , TORINO, , 6 MAR - Il ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda ha raggiunto oggi i lavoratori dell'Embraco a Riva di Chieri per discutere, in assemblea, l'intesa ...

Almeno quattro gli investitori per l'Embraco. Calenda : "Decideremo con i sindacati" : Da oggi inizia 'la vera sfida, quella di trovare soluzioni nuove che possano garantire la piena occupazione. Un obiettivo che è raggiungibile'. Sergio Chiamparino, presidente del Piemonte, non mette ...

Embraco/ La lezione per Calenda e l’Italia dopo i licenziamenti sospesi : I licenziamenti all’EMBRACO sono stati sospesi. La vicenda ha però molto da insegnare al Paese e anche all’attivissimo e liberista ministro Calenda. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 09:36:00 GMT)PIL E LAVORO/ Forte: l'Italia resterà ingabbiata anche nel 2018ALITALIA/ E i "consigli interessati" di Mr. Ryanair contro Lufthansa e Air France, di S. Luciano

Embraco - Calenda : “Raggiunto l’accordo per la sospensione dei licenziamenti” : Embraco, Calenda: “Raggiunto l’accordo per la sospensione dei licenziamenti” La copertura salariale dovrebbe essere piena per tutto il 2018: Fiom: “Ci aspettiamo che ci sia una soluzione anche dal 1 gennaio 2019” Continua a leggere L'articolo Embraco, Calenda: “Raggiunto l’accordo per la sospensione dei licenziamenti” è su NewsGo.

Embraco - Calenda : 'Raggiunto l'accordo sul blocco dei licenziamenti per il 2018' : E' stato raggiunto l'accordo sulla sospensione dei licenziamenti per i lavoratori Embraco di Riva di Chieri , Torino, . Lo ha riferito il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, aggiungendo ...

Embraco - licenziamenti congelati fino a fine anno e stipendio pieno. Calenda : "Ora l'obiettivo è la reindustrializzazione" : Ri-assunti con part-time? La risposta del ministro Ma cosa succederà dopo? Il ministro all'Economia Calenda , rispondendo su Twitter a un lavoratore dell' Embraco che esprime timori e chiede se "i n ...

Embraco - Calenda : ok stop a licenziamenti : 14.50 "Raggiunto l'accordo sulla sospensione dei licenziamenti per avere il tempo di operare sulla reindustrializzazione su cui Embraco e Whirlpool si sono impegnate". Così il ministro dello Sviluppo Economico,Calenda sulla trattativa per i 500 licenziamenti del sito di Riva di Chieri."Siamo soddisfatti,ora obiettivo è la reindustrializzazione". Stipendio pieno garantito ai lavoratori per tutto 2018.Gentiloni twitta:accordo importante per ...

Embraco - Calenda annuncia : accordo su sospensione licenziamenti - : Dopo l'incontro al Mise, il ministro dello Sviluppo economico ufficializza il congelamento dei circa 500 licenziamenti a Riva di Chieri almeno fino a fine anno. "Ora l'obiettivo è la ...

Whirlpool : Gentiloni - Embraco sospende licenziamenti - ottimo lavoro Calenda : Roma, 2 mar. (AdnKronos) - "Embraco sospende i licenziamenti. Un accordo importante per centinaia di lavoratori. ottimo lavoro del ministro dello Sviluppo Economico,Carlo Calenda". Così in una nota il premier, Paolo Gentiloni dopo l'accordo raggiunto al Mise al termine dell'incontro tra azienda e si

Embraco - parla Calenda : 'Siamo soddisfatti - ora reindustrializzazione' : Il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda non ha nascosto la soddisfazione per il buon esito dell'incontro al ministero, a Roma , in cui è stato raggiunto un accordo che apre uno spiraglio ...

Embraco - Calenda : Licenziamenti congelati. I sindacati : Bene - ma servono garanzie : "È stato raggiunto l’accordo per la sospensione dei Licenziamenti", annuncia il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda al termine del tavolo su Embraco al Ministero. Il congelamento fino a fine anno serve"per avere il tempo da recuperare per una reindustrializzazione su cui Embraco e Whirlpool si impegneranno anche economicamente. I lavoratori prenderanno lo stipendio pieno, non ci saranno part time ...

Embraco - Calenda : "Raggiunto accordo - licenziamenti sospesi" : MILANO - Svolta nella vertenza Embraco. Come anticipato oggi da Repubblica , le lettere di licenziamento che sarebbero dovute partire alla fine di marzo saranno congelate e ai lavoratori sarà ...

Embraco - Calenda convoca azienda e sindacati : Teleborsa, - La vertenza Embraco ritorna sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministro Carlo Calenda ha dato appuntamento ad azienda e sindacati alle 10:30 di domani 2 marzo al ...